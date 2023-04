Nordkreis-Kliniken : Krankenhauszusammenlegung: Mehr Kündigungen, höhere Auslastung

Der Prozess der Zusammenlegung der Krankenhäuser von Linnich und Jülich am Jülicher Standort ist abgeschlossen, 444 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden sich künftig um die Patienten kümmern. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Mit der Zusammenlegung der Krankenhäuser von Linnich und Jülich haben etwa ein Drittel der Beschäftigten die Kündigung erhalten. Das ist mehr, als noch Ende Februar angekündigt. Die Klinik sieht sich aber auf einem guten Weg.

Die Zusammenlegung der Krankenhäuser von Linnich und Jülich ist ein voller Erfolg, zwei Drittel der Arbeitsplätze konnten erhalten werden, die Belegzahlen sind am Standort Jülich wieder auf 80 Prozent angestiegen – diese Aussage ist die Kernbotschaft der Geschäftsführung der Katholischen Nordkreis-Kliniken zum Abschluss der Zusammenlegung der beiden Einrichtungen.

„Durch die Umsetzung des Konzeptes der Einhäusigkeit ist es erfreulicherweise gelungen, rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze der insolventen Katholischen Nordkreis-Kliniken Linnich und Jülich GmbH (KNK) zu retten“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Das nun umgesetzte „zukunftsfähige Personalkonzept“ sehe vor, dass 444 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Jülich weiter beschäftigt würden. Ursprünglich waren an beiden Standorten rund 680 Mitarbeiter beschäftigt. Noch Ende Februar war der Insolvenzverwalter davon ausgegangen, dass bis zu 25 Prozent der Mitarbeiter eine Kündigung erhalten würden, jetzt sind es doch offenbar deutlich mehr Kündigungen geworden.

Bei der Umsetzung habe man soziale Aspekte berücksichtigt, wird die Krankenhausgeschäftsführerin Julia Disselborg in der Pressemitteilung zitiert. Daran hatte es zuletzt von den betroffenen Mitarbeitern aber erhebliche Zweifel gegeben. So waren Fälle bekanntgeworden, wo langjährigen Mitarbeitern gekündigt worden ist, ebenso Fälle, in denen beide Ehepartner zeitgleich die Kündigung erhalten hatten, obwohl sie zu Hause schulpflichtige Kinder zu versorgen haben.

„Mit der guten Personalausstattung wird es gelingen, eine hohe Versorgungsqualität für die Menschen in der Region zu sichern, eine bessere Auslastung des Krankenhauses zu erreichen und damit die wirtschaftliche Situation zu stabilisieren“, ist Dr. Mark Boddenberg als Generalbevollmächtigter in dem Sanierungsverfahren überzeugt, „die Entwicklung zu einem optimal aufgestellten Regionalversorger“ sicherzustellen. Erster Beleg dafür sei die inzwischen höhere Belegungsquote.

„Kleine Krankenhäuser haben es bei den aktuellen Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sehr schwer, sich am Markt zu halten. Beide Standorte waren zuvor nicht ausgelastet und haben über Jahre Verluste erwirtschaftet“, heißt es in der Pressemitteilung. Und weiter: „Die Zusammenlegung beider Kliniken mache Sinn und habe, so Disselborg, erfreulicherweise in kurzer Zeit zu einer höheren Belegungsquote geführt, die aktuell bei fast 80 Prozent liege. Eine höhere Auslastung mit mehr Patienten wird die Einnahmeseite der KNK verbessern und zu einer weiteren Stabilisierung des Geschäftsbetriebs führen. Zudem ist die höhere Patientenbelegung ein erfreuliches Zeichen über den Zuspruch, dass das St. Elisabeth-Krankenhaus von den Menschen in der Region angenommen wird.“

Zuvor soll die Auslastung zuletzt bei unter 65 Prozent an beiden Standorten gelegen haben. Mit der Zusammenlegung konnten zudem kostenintensive Doppelstrukturen abgebaut werden, während sich zuvor das medizinische Leistungsangebot mit den jeweiligen Abteilungen beider Krankenhäuser in Linnich und Jülich überschnitten habe.