Ernüchterung bei Atom-Gegnern : Können die Castoren-Transporte nach Ahaus noch gestoppt werden?

Jülich Bei der Initiative „Stop Westcastor“ macht sich Ernüchterung breit. Ab Anfang 2024 könnten die Castoren-Transporte nach Ahaus rollen. Dabei wollte die schwarz-grüne Landesregierung genau das nicht.

Atommüll von einem Zwischenlager in ein anderes zu transportieren, um es dann in ein Endlager zu bringen, ergebe keinen Sinn, sagen Marita und Guido Boslar und haben sich stets dafür eingesetzt, dass das Jülicher Zwischenlager eine neue Genehmigung erhält, beziehungsweise am Standort Jülich ein neues Zwischenlager gebaut werden soll. Diesem Ziel wähnte sich das Aktionsbündnis auch relativ nahe.

Nach der Landtagswahl in NRW setzte die neue schwarz-grüne Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag ausdrücklich darauf, den Neubau eines Zwischenlagers in Jülich voranzutreiben und die Atomtransporte zu minimieren. „Die Landesregierung beschreibt im Koalitionsvertrag, was wir schon lange fordern. Der genehmigungslose Zustand muss beendet werden. Die Castoren müssen in Jülich bleiben, bis es ein Endlager gibt“, hatte sich Marita Boslar vor genau einem Jahr gefreut und kritisiert, dass bis dahin niemand Verantwortung übernehmen wollte, was sich mit der neuen Landesregierung ändern würde. „Ich bin zuversichtlich, dass jetzt endlich eine Lösung möglich wird.“ Gestützt hatte Marita Boslar diese Hoffnung auch auf den Umstand, dass sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene Minister und Ministerinnen der Grünen an entscheidender Stelle in das Verfahren eingebunden sind.