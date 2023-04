Kritik am Schwanen-Quartier : „Klobiger Entwurf ist nicht sinnvoll“

Jülich Die Jülicher SPD fordert beim geplanten Schwanen-Quartier an der Bahnhofstraße bezahlbaren Wohnraum und einen Verzicht auf den vorgesehenen Supermarkt.

„Die Idee, an dieser Stelle ein Hotel anzusiedeln, begrüßen wir ausdrücklich. Jülich hat schon lange erheblichen Bedarf an einem qualitativ guten Hotel und ein Dorint-Hotel in zentraler Lage käme der Stadt und vielen Unternehmen, die Unterbringungsmöglichkeiten für auswärtige Gäste suchen, sehr entgegen. Auch die Lage in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof ist ideal“, heißt es zu der Planung von Seiten der SPD. Auch die Aufwertung dieses städtebaulichen Grundstücks befürworte man. Aber: „Der derzeitige klobige Entwurf stellt die Maximalforderung der Investoren zur Ausnutzung der Fläche für aus ihrer Sicht rentable Objekte dar.

Aus Sicht der SPD Jülich erscheint das in der vorgestellten Form städtebaulich unter mehreren Aspekten nicht sinnvoll. Das betrifft zum einen die Gestaltung und zum anderen die Art der vorgesehenen Nutzungen.“ So steht die SPD dem an dieser Stelle geplanten Supermarkt sehr skeptisch gegenüber, weil bereits auf dem Walramplatz ein Vollsortimenter entstehen soll, eine Gefährdung des Wochenmarktes befürchtet werde und die Bahnhofstraße und die Große Rurstraße auch jetzt schon verkehrlich sehr stark belastet seien. „Kommen jetzt noch Kunden für einen weiteren Supermarkt hinzu, könnte dies zu Stoßzeiten zu einem völligen Verkehrskollaps führen, vom Rückstau am Bahnübergang ganz abgesehen“, ist man in der SPD überzeugt.

Auch das geplante Seniorenheim an dieser Stelle wird von den Sozialdemokraten eher kritisch betrachtet. So gebe es bereits mehrere zentral gelegene Wohnheime in Jülich, ein weiteres werde im neuen Quartier an der Schneiderstraße entstehen, wo ebenfalls ein weiterer Supermarkt angesiedelt werden soll. „Auch in Jülich macht sich der demographische Wandel bemerkbar und wir möchten, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger wohnortnah und in Würde altern können. Allerdings benötigen wir dringend bezahlbaren Wohnraum für alle. Gegenwärtig hat man das Gefühl, dass überall in Jülich gebaut wird, aber nur im hochpreisigen Bereich. Insoweit sollte die Schaffung von zentral gelegenem Wohnraum, der ausnahmsweise nicht dem Luxussegment entstammt, ein mögliches Ziel der Planung bleiben“, heißt es dazu. Auch an der Optik des Entwurfs stört man sich in der SPD. Der Entwurf müsse auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt werden, „damit sich der Neubau optisch in die bestehende Bebauung einfügt“.