Kostenpflichtiger Inhalt: Scharfe Kritik am System : Kirche bebt. Basis murrt. Spitze hört.

Der Regenbogen: Symbol des Friedens und der Verbundenheit Gottes mit den Menschen, aber auch Symbol für die Homosexuellen-Bewegung. Insofern passt er gut als Zeichen der Zeit für die katholische Kirche. Foto: imago stock&people

Mönchengladbach/Jülich Beim Forum des Diözesanrats des Bistums Aachen in Mönchengladbach gab es nicht nur deutliche Kritik am System, sondern auch Katholiken die zwischen Verzweiflung an ihrer Kirche und neu entfachtem Widerstandsgeist hin- und hergerissen sind.