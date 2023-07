Offener Ort für alle : Kirchen als Schutz gegen die Hitze im Kreis Düren

Die Annakirche in Düren steht auch für den Schutz vor Hitze tagsüber immer offen. Foto: Bernhard Felker

Kreis Düren Auf der Plattform Twitter hat sich Gesundheitsminister Lauterbach dafür ausgesprochen, dass Kirchen während der Hitzewellen für alle zugänglich sein sollen. Was sagen die Pfarrer und Verantwortlichen im Kreis Düren dazu?

Der Sommer war bisher geprägt von hohen Temperaturen – in Deutschland und vielen anderen Teilen der Welt mehren sich die Hitzerekorde, immer öfter werden Stimmen nach einer Siesta laut, in der Politik werden vermehrt Schutzmaßnahmen gegen die Hitze gefordert. Im Raum steht dabei die Frage: Wie kann man die Bevölkerung am besten vor den Temperaturen schützen? Einen recht profanen Lösungsansatz lieferte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag aus dem Italienurlaub via Twitter. „Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten“, twitterte Lauterbach samt eines Bildes der Basilica di San Francesco in Italien. Aber was halten die Pfarrer und Verantwortlichen im Kreis Düren von dieser Idee?

Für Pfarrer Hans-Otto von Danwitz von der Pfarre St. Lukas Düren liegt in der Forderung des Gesundheitsministers nichts Neues. „Es ist schon längst zur Tradition geworden, dass die Kathedralen tagsüber für alle offen zugänglich sind“, sagt er. Gerade die Energiekrise sei ein Grund gewesen, um die Kirchen im Winter zum Aufwärmen zu öffnen. Dementsprechend spreche auch nichts dagegen, die Kirchen im Sommer zur Abkühlung zu nutzen. „Egal ob jemand Abkühlung für den Körper oder für die Seele sucht, wird er diese in der Kirche finden.“ Den ganzen Tag geöffnet seien demnach unter anderem die Annakirche in Düren, die Grabeskirche St. Cyriakus in Düren, St. Antonius in Düren und die Propsteikirche Sankt Mariä Himmelfahrt in Jülich.

Angst vor Vandalismus oder Unruhestiftungen in den Kirchen hat von Danwitz derweil nicht. „Wir haben bisher immer gute Erfahrungen damit gemacht“, erzählt der Pfarrer. Es würden sich in der Regel immer mehrere Menschen gleichzeitig in der Kirche aufhalten, etwa zum stillen Gebet. Dadurch entstehe ein gegenseitiger Schutz. „Bei uns ist jeder willkommen – solange niemand gestört wird. Auch wenn der Aufenthalt für einen Mittagsschlaf auf den hinteren Bänken dient.“

Basilica di San Francesco (Siena). Wunderschöne mittelalterliche Bauweise, aber auch ein Kälteraum. Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten. pic.twitter.com/z8wtUXZw9M — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 17, 2023 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Auch in der Evangelischen Kirchengemeinde Jülich ist die Kirche für alle offen zugänglich, wie Pfarrerin Elke Wenzel erzählt. „Draußen vor der Kirche hängt ein Schild, das zeigt, wenn die Kirche geöffnet ist, dann kann jeder herkommen.“ In den Sommerferien sei es zwar nicht möglich, das Gebäude den gesamten Tag über offenzuhalten, grundsätzlich habe sich das Presbyterium aber vor nicht allzu langer Zeit dazu ausgesprochen, die Kirche für alle zugänglich zu machen. Dem Vorschlag von Lauterbach steht Wenzel dementsprechend offen gegenüber. „Das ist sicherlich eine Thematik, die bei anhaltender Hitze vom Presbyterium besprochen werden sollte“, sagt sie. Sollte sich dafür ausgesprochen werden, sei es wichtig, dass die Gemeinde sich richtig organisiert. „Die Frage wäre, ob wir in diesem Falle auch für Getränke und Ähnliches sorgen. Außerdem ist das eine Mitarbeiterfrage“, so die Pfarrerin. Momentan sei die Lage in der Region aber nicht so dramatisch wie in anderen Teilen der Welt, sodass akuter Handlungsbedarf nicht bestehe. Aber: „Wenn es notwendig wird, werden wir darüber sprechen.“

Kurioser ist die Lage in der Rochuskirche in Jülich. Dort hat seit Anfang Mai Toms Bike Center eröffnet. Mit einem Ansturm auf das Gebäude bei andauernder Hitze rechnen Tom Oellers und sein Team aber nicht. „Hier herrscht ein großes Luftvolumen, weswegen es in der Kirche nach einiger Zeit sehr aufheizen kann“, sagt Oellers. Zwar stehen in dem Fahrradladen Bänke zum Verweilen, dass jemand gezielt wegen der Hitze vorbeischauen wird, sei aber unwahrscheinlich.

In der Jülicher Rochuskirche befindet sich seit Mai der Radladen Toms Bike Center. Foto: MHA/Alina Hasky

Regionalvikar Monsignore Norbert Glasmacher von der katholischen Gemeinschaft der Gemeinden St. Franziskus Düren-Nord steht einer Öffnung der Kirchen ebenfalls positiv gegenüber. Dennoch sei es aus Sicherheitsgründen noch nicht in allen Kommunen möglich, die Kirchen zu öffnen. „Generell sind die Kirchen aber für das Wohl aller da und machen sich stark“, so Glasmacher. Etwa bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 haben viele Kirchen ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. „In der Geschichte waren die Kirchen schon immer ein Zufluchtsort für die Menschen. Das ist eine christliche Tradition, die wir nach wie vor anstreben. Egal, ob es sich dabei um Hitzewellen oder Naturkatastrophen handelt.“

Glasmacher wirft allerdings auch ein, dass bei einer extremen Hitzewelle ein Notfallplan unerlässlich sei. „Es ist wichtig, dass dabei mit kommunalen Einrichtungen kooperiert wird. In so einer Situation hängt viel mehr mit dran, als den Menschen nur eine Bleibe und vielleicht die Wasserversorgung zu ermöglichen“.