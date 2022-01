Blaulicht in Jülich : Junger Rollerfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei

Blaulicht in Jülich

Jülich Weil er sich einer möglichen Verkehrskontrolle in Jülich entziehen wollte, ist ein 17-Jähriger auf einem Roller vor der Polizei geflohen. Die Flucht endete im Krankenhaus.

Der junge Mann machte sich laut Polizeibericht gegen 10 Uhr mit einem Roller von seiner Wohnanschrift in Jülich auf den Weg nach Kirchberg. Beim Einfahren in Kirchberg entdeckte er auf der Wymarstraße in einem Zivilfahrzeug zwei uniformierte Polizisten.