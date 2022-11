Energie sparen : Jülicher Weihnachtsmarkt mit halber Strahlkraft

Gerüstet für einen schönen Weihnachtsmarkt (v.l.): Gert-Willi Cremanns, Claudia Essling, Hella Eschweiler und Carsten Cremanns. Foto: Nalini Dias Foto: Nalini Dias

Jülich Jülicher Werbegemeinschaft reduziert zum 49. Budenzauber auf dem Schlossplatz die Beleuchtung sowohl im Umfang als auch zeitlich.

Der Weihnachtsmarkt ohne festlichen Glanz und Beleuchtung? Für Claudia Essling, stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft Jülich, Weihnachtsmarkt-Urgestein Gert-Willi Cremanns und seinen Sohn, Schausteller Carsten Cremanns, ist das undenkbar. Aber klar ist: Auch die Jülicher Kaufmannschaft kommt nicht an der Energiekrise vorbei.

„Also, was tun?“, lautete die Frage. Herausgekommen ist sozusagen ein blassgoldener Mittelweg. Die Weihnachtsbeleuchtung mit Girlanden an der Kölnstraße ist aufgehängt, die kleinen Wandsterne indes nicht. Auf dem Schlossplatz selbst wurde nur etwa die Hälfte der Beleuchtung angebracht, lassen die Verantwortlichen wissen.

Der beleuchtete Weihnachtsbaum am Eingang des Marktes entfällt ganz, da sich dort derzeit das Testzentrum befindet. Zudem wurden die Leuchtzeiten reduziert. Der Lichterglanz erfüllt die Stadt in diesem Advent lediglich von 16.30 bis 19 Uhr. „Ich denke, so haben wir einen guten Kompromiss gefunden, um auf der einen Seite die weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt zu erhalten und auf der anderen Seite Energie zu sparen“, ist Claudia Essling überzeugt.

Die Freude auf den 49. Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz in Jülich ist groß. Vom 17. November bis 22. Dezember erwarten die Besucherinnen und Besucher insgesamt 28 Aussteller mit einem abwechslungsreichen Angebot. Viel Neues gibt es aber nicht. „Wir sind froh, dass es die meisten Betreiberinnen und Betreiber über die Corona-Krise geschafft haben“, sagt Gert-Willi Cremanns. Er und sein Sohn hoffen, dass der Markt in diesem Jahr wieder an frühere Erfolge anknüpfen kann.

Nachdem der Budenzauber 2020 ausfiel und 2021 ebenfalls pandemiebedingt und aufgrund strikter Coronaregeln deutlich schwächer besucht war, soll es jetzt wieder aufwärts gehen. „Trotz Inflation und Energiekrise scheinen die Menschen eine große Sehnsucht nach unbeschwertem Zusammensein bei Volksfesten und Märkten zu haben“, verdeutlicht Carsten Cremanns. Seine Erfahrung in den letzten Monaten sei, dass - bislang zumindest – in diesem Bereich noch nicht gespart werde. Er hoffe natürlich, dass dieser Trend bis zum Jahresende anhält.

Mit Liebe zum Detail für den Budenzauber: Die Aufbauarbeiten zum 49. Jülicher Weihnachtsmarkt vom 17. November bis 22. Dezember auf dem Schlossplatz sind in vollem Gange. Foto: Nalini Dias Foto: Nalini Dias

Am Ablauf und Aufbau des Marktes ändert sich wenig: Los geht es am Donnerstag, 17. November, um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnung mit Bürgermeister Axel Fuchs, Werbegemeinschaftsvorsitzendem Benjamin Loevenich, unterstützt vom Nikolaus mit Kutsche und Blaskapelle auf der Bühne.

Wieder dabei ist die Ausstellung „Kunst im Advent“ an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, mit wechselnden Kunsthandwerkerinnen und -handwerkern im Zelt. Für den dritten Advent (11. Dezember) sind noch Plätze für interessierte Kunstschaffende frei.

Da es in diesem Jahr nur ein Zelt auf dem Weihnachtsmarkt gibt (den Mittagstisch soll es nicht mehr geben), wird der Raum erweitert, damit der Kasperle seine Vorstellungen (jeden Donnerstag ab 24. November) geschützt abhalten kann. Mit dabei sind des Weiteren die Wunschzettelaktion mit dem Nikolaus auf der Bühne (montags), Kutschfahren (samstags) und verschiedene Konzerte.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt täglich von 10.30 bis 20 Uhr, außer am Totensonntag (18 bis 21 Uhr) bis Dienstag, 22. Dezember. Eingebunden ist der Markt auch in das Event „Jülich im Advent“ mit Aktionen in der Innenstadt und verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr rund um den dritten Adventssonntag, 11. Dezember.