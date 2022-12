TC Rot-Weiß : Jülicher Tennisclub hat die meisten Flutschäden beseitigt

Jülich Nach der Flut hat die Stadt Jülich dem Tennisclub Soforthilfe geleistet und ein neuer Hallenboden konnte durch ein NRW-Programm finanziert werden. Weitere Arbeiten stehen aber noch aus.

„Wir haben alleine in den ersten beiden Wochen 1500 Arbeitsstunden auf den Plätzen geleistet. In der Spitze waren 80 Leute gleichzeitig hier“. Vizevorsitzender Bernward Venth, der mit Kassenwartin Petra von Wirth zurzeit allein die Vorstandsarbeit des TC Rot-Weiß Jülich stemmt, blickte zurück auf die überflutete Tennisanlage und den gemeinsamen rot-weißen Kraftakt zur Bewältigung der Lage.

„Relativ schnell konnten wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen“, resümierte er dankbar. Nach der Renovierung der Außenanlage bis auf den unbespielbaren Platz 11 (von 13) renovierten die Mitglieder ferner in rund 300 Arbeitsstunden drei Monate lang das ebenfalls überflutete Clubheim, das nun in weihnachtlichem Glanz erstrahlt. Umkleiden und Toiletten im Clubheim hatte der Verein erst ein Jahr vor der Flut ertüchtigt. Das im Juli 2021 eingedrungene Wasser konnte immerhin ohne bleibende Schäden beseitigt werden.

Ins Auge fallen zudem einige, zur Wiederaufbauarbeit passende Textzeilen, wobei „zu müde, zu früh, zu nass, zu heiß, zu spät und zu kalt“ durchgestrichen sind. Darunter prangt der viel größere Schriftzug „Los geht‘s“. Nach der Flut leistete die Stadt Jülich Soforthilfe und ein neuer Hallenboden konnte durch das NRW-Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ finanziert werden. Nun sind die Rücklagen aufgebraucht. „Wir haben einiges vorfinanziert, dazu zählt die Heizung“, sagte der Vize. Auch die durch die Flut aufgequollene Holzkonstruktion in den beiden Duschcontainern, die durch einen Flur getrennt sind und neben der großen Halle liegen, muss erneuert werden. Das sieht man unter Umständen erst auf den zweiten Blick, aber der Geruchssinn nimmt eindeutig die durchdringende Feuchtigkeit wahr.

Auch außen am blauen Lack des Containers ist noch die Linie des einstigen hohen Wasserstands erkennbar. Für Anfang Januar hat sich Ina Scharrenbach aus dem NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung als Überbringerin des Förderbescheids „Wiederaufbaupläne“ angekündigt. Die Höhe der bewilligten Mittel kennen die Vorstandsmitglieder indes nicht. Sie mussten im Vorfeld ein Gutachten einreichen, das Venth als „Könnte-sein-Gutachten“ bezeichnet. Er erklärte das komplizierte Verfahren an einem Beispiel: „Wir haben im Clubheim einen schwimmenden Estrich. Der Gutachter wusste nicht, ob dort Wasser eingedrungen ist. Folglich ist auch nicht bekannt, ob oder in welcher Höhe dafür Mittel fließen.“