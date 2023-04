Reise-Blog : Jülicher Camper auf dem Weg von Afrika nach Europa

Ein Selfie im Sandsteincanyon in Afrika: Inge und Viktor Hohmeier vor „Hell’s Kitchen“. Foto: Hohmeier/privat

Jülich Erst neun Monate in Südamerika, jetzt ein Jahr um die Welt: Inge und Viktor Hohmeier aus Jülich sind aktuell mit ihrem Camper in Afrika unterwegs. Von ihrer Reise berichten sie in ein Blog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Silvia Jagodzinska

„In den Monaten unserer Reise haben wir erleben dürfen, wie das Sonnenlicht den Sand der Wüste gelb leuchten lässt, wie es sich anfühlt, im Regenwald am Äquator zu wandern, tropische Luft zu atmen und hinter manchem Rascheln ein wildes Tier, vielleicht sogar einen Elefanten oder gar Gorilla zu vermuten“. Das bloggt Inge Hohmeier, (65), die sich mit ihrem Mann Viktor, (68) auf einer einjährigen Weltreise befindet, am 10. April in Kenya bei 29 Grad Celcius in ihrem Online-Tagebuch. Das „einmalige Abenteuer“ startete im August 2022 in Südafrika, führte durch zehn afrikanische Länder die Ostküste hinauf, und jetzt weiter durch den mittleren Osten, also durch Oman, den Iran und Irak und „endet hoffentlich im Sommer wieder zu Hause“. Ihren Camper haben die Hohmeiers von Antwerpen aus verschiffen lassen.

Das Ehepaar aus Jülich erlebt wunderschöne und aufregende Momente im „Wunderland Afrika“, in dem es manchmal sogar „ein bisschen Deutschland“ findet, schließt neue Freundschaften. Spuren hinterlassen aber auch die „erbarmungslose Armut und der Dreck“. Ihre Emotionen auf der Reise sind geprägt von Abschied und Neubeginn, Sehnsucht nach den Freunden und Kindern zu Hause, ein wenig Angst davor, dass sie unterwegs die Kraft verlässt, aber auch Dankbarkeit, Erfülltheit und Neugier auf den Weg, der noch vor ihnen liegt.

Die Hohmeiers erfüllen sich den Traum, das Wunderland Afrika zu erleben. Foto: Hohmeier/privat

Wie kam es dazu? Die Hohmeiers haben in den Jahren 2016/17 bereits eine neunmonatige Reise durch Südamerika unternommen. Zu dieser Zeit waren beide noch berufstätig und nahmen ein Jahr Auszeit. Inge Hohmeier nahm als ehemalige Lehrerin in einer Hauptschule in Birkesdorf ihr Sabbatjahr in Anspruch, ist jetzt seit vier Jahren im Ruhestand. Ihr Mann Viktor arbeitete bis zum letzten Tag vor der Abreise nach Südafrika in seinem eigenen Garten- und Landschaftsbauunternehmen in Kirchberg. Nach der Rückkehr im Sommer nach Jülich beginnt sein Rentnerdasein. Nach der Südamerikareise „war uns beiden klar, dass wir nochmal so ein Abenteuer gemeinsam erleben wollen“, sagt die Weltreisende. „Für die Erfüllung dieses Lebenstraumes haben wir jahrelang gespart und auch lange geplant“, setzt sie nach.

Als Hintergrund für diese Reiselust erzählt sie aus der Lebensgeschichte ihres Mannes: Im Jahre 1974 packte nämlich dessen Vater nach dem Tod von Viktors Mutter seine Habseligkeiten und wanderte mit zwei seiner vier Söhne nach Angola aus, um dort eine Farm zu übernehmen. „Somit hatten die Brüder mit einem Schlag nicht nur ihre Mutter, sondern auch die halbe Familie verloren. Dieser schwere Einschnitt hat die Brüder immer geprägt. Im Grunde waren sie einer gemeinsamen Kindheit beraubt worden“.

Ein Stück der verpassten Kindheit nachzuholen, floss Jahrzehnte später mit ein in die Entscheidung, die gemeinsame Reise zu unternehmen, bei der jetzt auch Viktors jüngster Bruder Kai und seine Frau mit von der Partie sind. Wie haben eigentlich Familie und Freunde reagiert? „Die Reaktionen waren total unterschiedlich. Von purer Bewunderung bis zu blankem Unverständnis war alles dabei“. Die häufigste Reaktion bei Ankündigung ihrer Reisepläne war glücklicherweise: „Wow – wie mutig!“

Die Hohmeiers mit ihrem Camper in Afrika. Foto: Hohmeier/privat

Wegen der neunmonatigen Südamerikareise zuvor hielt sich die Überraschung aber zumeist in Grenzen. Sogleich baten die Zurückbleibenden um einen Blog, durch den sie die Reise ein Stück weit miterleben können. „Das ist ein unglaublich schönes Gefühl und hilft insbesondere mir ungemein, den Kontakt nicht zu verlieren“, resümiert Inge Hohmeier.

Bis zu 180 Freunde auf der ganzen Welt verfolgen nun die Reise und begleiten die Hohmeiers mit guten Wünschen. „Das ist ein großes Geschenk“, sagen sie. Der Blog der Hohmeiers über ihre Reise von Afrika nach Europa ist im Netz zu finden unter: https://findpenguins.com/7lqxavpqzcpc1/trip/von-afrika-nach-europa