Städtischer Haushalt : Jülich rechnet trotz Risiken mit leichtem Plus

Dass der Jülicher Walramplatz noch immer nicht bebaut und weiterhin als Parkplatz und für den Wochenmarkt genutzt wird, sorgt auch für Mindereinnahmen im städtischen Haushalt, weil die Gelder aus dem Grundstücksverkauf für den neuen Supermarkt an dieser Stelle noch nicht geflossen sind. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Der Haushalt der Stadt Jülich liegt trotz geringerer EInnahmen im Soll. Zum Jahresende prognostiziert der Kämmerer ein leichtes Plus. Für die kommenden Jahre deutet sich aber ein großes Problem an: die steigenden Zinsen.

Als Anfang März die Kommunalpolitiker in Jülich über den städtischen Haushalt für das Jahr 2023 beschließen sollten, schwante den meisten Ratsvertretern nichts Gutes. Knapp mehr als 114 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgaben hatte Kämmerer Karl-Josef Kohnen eingeplant und das Kunststück vollbracht, den Haushaltsausgleich ohne eine Erhöhung der Steuern hinzubekommen. Knapp ein halbes Jahr später geht Kohnen in seinem Finanzbericht zum 31. Juli trotz Mindereinnahmen von rund 2,5 Millionen Euro davon aus, dass die Stadt zum Jahresende ein leichtes Plus erwirtschaften kann.

Größtes Risiko für den städtischen Haushalt waren die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Kohnen hatte in seinem Haushaltsentwurf magere 2,8 Prozent bei den Beamten und 3,5 Prozent bei den tariflich Beschäftigten vorgesehen. 24,6 Millionen an Personal- und Versorgungsaufwand hatte der Kämmerer in den Haushalt eingestellt, vermutlich 24,2 Millionen wird er benötigen – eine Ersparnis von 400.000 Euro. Die resultiert daraus, dass statt einer Gehaltserhöhung ein Inflationsausgleich von 2560 Euro pro Vollzeitstelle zu bezahlen war und gleichzeitig mehrere Stellen nicht besetzt sind oder nur zeitverzögert neu besetzt werden konnten.

Parallel wurde Geld dadurch eingespart, dass bei mehreren länger erkrankten Beschäftigten die Lohnfortzahlung ausgelaufen ist. Ein Haushaltsrisiko bleibt an dieser Stelle allerdings bestehen: Noch ist nicht entschieden, ob auch die Beamten einen Inflationsausgleich erhalten werden. Der ist in der derzeitigen Rechnung des Kämmerers noch nicht eingepreist und könnte das gute Ergebnis noch verändern.

Dass die Stadt hochgerechnet auf das ganze Jahr knapp 2,5 Millionen Euro weniger einnehmen wird, hängt mit gleich mehreren Faktoren zusammen. So sind etwa die Einnahmen aus dem Umsatzsteueranteil und der Grundsteuer B niedriger ausgefallen. Das konnte allerdings durch höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 700.000 Euro) kompensiert werden. Schwerer schlägt zunächst zu Buche, dass die Stadt eingeplante Zuwendungen für vorgesehene Maßnahmen nicht erhält. 1,7 Millionen Euro wird die Abweichung wohl betragen, was sich auf den Haushalt aber nur begrenzt auswirkt.

Die Zuwendungen bleiben deshalb aus, weil die Maßnahmen in diesem Jahr nicht umgesetzt werden und deshalb auch bei den Aufwendungen der Ansatz unterschritten wird. In einzelnen Fällen gibt es gar positive Nebeneffekte. So sollte beispielsweise die Sanierung der Fassade des Gymnasiums Zitadelle aus dem städtischen Haushalt durch die Schulpauschale finanziert werden – diese Mittel werden nun für andere Maßnahmen frei.

Schwerer wiegen da schon ausbleibende Einnahmen bei den sogenannten „sonstigen ordentlichen Erträgen“. Bei dieser Haushaltsposition ist bis Ende 2023 mit einem Minus von 1,5 Millionen Euro zu rechnen – hervorgerufen vor allem dadurch, „dass die veranschlagten Erträge aus Grundstücksveräußerungen insbesondere bei größeren Projekten wie dem Walramplatz nicht in voller Höhe realisiert werden“. Geringere Beträge ergeben sich im Bereich der Verwarn- und Bußgelder, gestiegen sind hingegen die Erträge aus den Parkgebühren.

Unter dem Strich stellt die Kämmerei aktuell ein Haushaltsdefizit von 955.000 Euro fest, zum Jahresende rechnet man hingegen mit einem Plus von knapp 38.000 Euro. Allerdings deuten sich die nächsten finanziellen Probleme bereits an. So verweist Kohnen in seinem Finanzbericht darauf, dass sich zum Jahresabschluss 2021 die Zinsen für Liquiditätskredite der Stadt noch durchschnittlich auf 0,008 Prozent beliefen. Das hat sich auch für die Kommunen deutlich geändert: „Derzeit sind bei Verlängerungen aufgrund auslaufender Zinsbindung und Neuaufnahmen über drei Prozent Zinsen zu zahlen“, heißt es im Bericht.