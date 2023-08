Verkehrsschilder in Jülich : Tempo 30 für Kinder, Tempo 50 für Senioren?

Die Römerstraße in Jülich: Neun Verkehrsschilder vor dem Mädchengymnasium. Machen die alle Sinn? Foto: Burkhard Giesen

Jülich Autofahrer kennen das nur zu gut: Verkehrsschilder, die nicht eindeutig sind oder wenig Sinn ergeben. In Jülich sollte der Schilderwald überprüft und gelichtet werden. Geschehen ist aber nichts.

„Prüfauftrag zum Lichten des Schilderwaldes in Jülich“ war der Antrag überschrieben, den die Jülicher SPD-Fraktion Anfang Oktober 2021 gestellt hatte. Allein nur rund um den Schlossplatz hatte man 140 Schilder gezählt, die Autofahrer beachten müssten. „Zu viele Schilder verwirren, da Autofahrer diese nicht mehr alle aufnehmen und verstehen können.“ Das führe dann dazu, dass die Schilder nicht mehr ernst genommen würden, hieß es in dem Antrag. Der wurde einstimmig angenommen.

Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes und des neuen Mobiltätskonzeptes sollte die Stadt die Beschilderung überprüfen und überflüssige Schilder entfernen. 20 Monate später ist das Ergebnis eher ernüchternd. Bisher wurde nicht ein Schild entfernt. Noch nicht.

Jürgen Ulrich, Obmann der Fahrlehrer im Kreis Düren, ist seit 48 Jahren Fahrlehrer, kennt sich nicht nur in Jülich bestens aus. „Autofahrer sollen ja konditioniert werden, Vorschriften einzuhalten. Die müssen dann aber auch Sinn machen und nachvollziehbar sein“, sagt er. Auch Ulrich warnt vor zu vielen Schildern: „Autofahrer können in der Regel zwei bis drei Informationen gleichzeitig verarbeiten“, sagt er. Das ist erschreckend wenig, wenn man den Straßenverkehr, mögliche Fußgänger, Radfahrer und eben noch Verkehrsschilder im Auge behalten soll.

„Schilder werden oft aufgestellt und dann kümmert sich niemand mehr darum“, ist eine Erkenntnis aus seiner langjährigen Erfahrung. Das heißt, Schilder, die einmal stehen, bleiben eher stehen und werden nicht mehr hinterfragt. Sein Beispiel: die Jülicher Römerstraße. Da ist in Höhe des Mädchengymnasiums mit Schülerinnen zu rechnen, also wird die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Das ergibt Sinn. Aber auch nachts um 1 Uhr? Oder in den Sommerferien?

„Nachts um 1 Uhr gibt es diese Gefahr nicht. Es wäre also verständlicher und klarer, wenn die Tempobeschränkung zeitlich eingeordnet würde“, sagt Ulrich. Das allerdings würde ein zusätzliches Schild bedeuten. Den Schilderwald hätte man damit also noch nicht abgebaut. Das ginge aber. Denn: Muss man bei Tempo 30 tatsächlich ein Überholverbotsschild aufstellen? Erst recht, wenn Verkehrsinseln das kaum ermöglichen? Und benötigt es ein Schild, dass man bitte rechts an der Verkehrsinsel vorbei und nicht über die Gegenspur fahren soll?

Ulrich könnte noch viele Ungereimtheiten auflisten. Etwa auf der Großen Rurstraße, wo mitten aus dem Nichts heraus ohne eine Kreuzung in der Nähe Pfeile die Fahrtrichtung geradeaus vorgeben. „Das ist fast schon eine Beleidigung der Intelligenz“, sagt Ulrich. Oder sein Beispiel aus Koslar. Dort wird auf der Kreisbahnstraße ebenfalls das Tempo auf 30 km/h reduziert, inklusive Überholverbot mit dem Zusatzschild „Achtung, Kinder“ und der Angabe, dass dies für 200 Meter gilt. Der nachvollziehbare Grund: der dort angelegte Spielplatz. Auf die Senioren, die in der neuen Seniorenwohnanlage 200 Meter weiter leben, muss man also augenscheinlich keine Rücksicht nehmen. „Man könnte einfach das Tempo auf 30 reduzieren und hebt das dann wieder auf. Dann würden zwei Schilder reichen“, sagt Ulrich.

Die Kreisbahnstraße in Koslar: Im Bereich des Spielplatzes gilt Tempo 30, vor dem Seniorenwohnheim darf man wieder schneller fahren. Foto: Burkhard Giesen

Anderes Beispiel: der Stadtausgang Linnicher Straße/L253. An der Schirmerschule gilt Tempo 50, direkt danach Tempo 70, vor der Kreuzung zum Von-Schöfer-Ring wieder Tempo 50, danach wieder Tempo 70 und vor der Kreuzung mit der Alten Dorfstraße und Hasenfelder Straße wieder Tempo 50, nach der Kreuzung wieder Tempo 70 – das alles innerhalb von einem Kilometer bei einer Minute Fahrzeit. Und zum Schluss: An der Merscher Höhe auf der L241 stehen gleich drei Mal kurz hintereinander Tempo 70-Schilder.

Genau da könnten erstmals Schilder auch wieder zurückgebaut werden. „Wir sind die Strecke abgefahren und prüfen, welches der Schilder noch notwendig ist“, sagt Jülichs Ordnungsamtsleiter Dierk Schumacher. Dabei sind seine „Schilderbefugnisse“ begrenzt. Bei Kreis- oder Landstraßen muss Schumacher den Kreis Düren oder den Landesbetrieb Straßen.NRW mit ins Boot holen, in der Regel natürlich auch die Polizei. Dabei ist auch aus seiner Sicht die Regel einfach: „Es gilt der Grundsatz: so wenig wie möglich, so viel wie nötig.“

Die Kölnstraße in Jülich: freie Radfahrer, die aber absteigen müssen. Oder doch nur rechts auf dem Bürgersteig, während man links weiterfahren darf? Foto: Burkhard Giesen

Dass es im deutschen Schilderwald stattdessen eine Regelungswut gibt, würde Schumacher so drastisch nicht ausdrücken, er sagt es diplomatischer: „Wir sind nun mal historisch gesehen sehr autolastig. Die Anzahl der Fahrzeuge nimmt zu, die Infrastruktur wächst aber nicht mit.“ Bedeutet salopp: Je mehr sich der Verkehr knubbelt, desto mehr muss mit Schildern geregelt werden. Und er muss immer wieder konkreten Bedürfnissen angepasst werden, wie Schumacher erläutert. „Wir hatten zuletzt in Koslar eine Verkehrsschau, um in einem Bereich Halteverbote anzupassen, damit eine Ausfahrt mit größeren Fahrzeugen möglich wird.“ Oder wenn es um personalisierte Parkplätze für Schwerbehinderte geht, die bei der Stadt beantragt werden können.

Die Schilderflut wird aber noch mehr bei den temporären Schildern deutlich. „Allein im ersten Halbjahr 2023 hatten wir 500 Anträge für Schilder an Baustellen“, sagt Schumacher. Das alles zeitnah zu bearbeiten ist schon eine Herausforderung, das zu kontrollieren, ist kaum zu schaffen. „Wir genehmigen die Schilder, anschließend entfernen muss sie aber die Baufirma“, erklärt Schumacher. Zuletzt waren auf der Neußer Straße Halteverbotsschilder stehen geblieben – ein Anwohner hatte dann die Stadt eingeschaltet.