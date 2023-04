Freibad öffnet zum 1. Juni : Stadtwerke verbuchen höchsten Gewinn und senken die Preise

Die Stadtwerke Jülich haben einen unerwartet hohen Gewinn in 2022 eingefahren. Foto: Guido Jansen

Jülich So hoch war der Gewinn der Stadtwerke Jülich selten: 2,2 Millionen Euro hat der Energieversorger im Jahr 2022 erwirtschaftet – auch mit Hilfe der Kunden. Die werden davon profitieren: zum 1. Juli sollen die Preise für Strom und Gas gesenkt werden.

Die Stadtwerke Jülich (SWJ) haben im Jahr 2022 einen unerwartet hohen Gewinn eingefahren. Der Jahresüberschuss beträgt voraussichtlich 2,2 Millionen Euro. Damit hat der Energieversorger „sein zweitbestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet“, heißt es in einer Pressemitteilung der Firma. Zudem geht Geschäftsführer Ulf Kamburg davon aus, dass Ergebnis in diesem Jahr noch zu steigern.

Mit dem überaus guten Ergebnis war nicht unbedingt zu rechnen, weil die Lage am Energiemarkt für viele Versorger eher schwierig war. Dass Billiganbieter reihenweise aufgeben mussten, hat aber offenbar auch zu einer Stärkung der Stadtwerke Jülich geführt. „Einerseits hat das Unternehmen neue Kunden gewonnen, andererseits erwirtschaftete die SWJ durch kluges Kauf- und Verkaufsverhalten positive Beiträge am Markt“, teilen die Stadtwerke mit. Zum Gewinn mit beigetragen haben offenbar auch die Kunden selbst, weil das energiesparende Verhalten der Kunden mit dazu geführt habe, dass die strategisch geschickt eingekauften Mengen gewinnbringend verkauft werden konnten.

Dass man auch in 2023 mit deutlichen Gewinnen rechnet, hängt ebenfalls mit der Kundenentwicklung zusammen. So hat die Zahl der Geschäftskunden um 20 Prozent im Bereich Strom und sogar um 50 Prozent im Bereich Gas zugelegt. Von der positiven Entwicklung profitieren die Haushalte in Jülich: Die Preise für Strom und Gas sollen – entgegen dem bundesweiten Trend – zum 1. Juli gesenkt werden. Die genauen Tarife will man Mitte Mai bekanntgeben.

„Das derzeit zu erwartende und deutlich über dem Niveau von 2022 liegende Ergebnis wird auch einen wichtigen Beitrag zum Haushalt der Stadt Jülich leisten können. Und das in Millionenhöhe“, erklärt Ulf Kamburg zu dem jetzt schon prognostizierten Ergebnis für 2023.

Und noch eine erfreuliche Nachricht für die Jülicher Bürgerinnen und Bürger: Die Reparaturarbeiten am Jülicher Freibad, das durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 massiv beschädigt worden war, sollen nach aktuellem Sachstand Ende Mai abgeschlossen werden, so dass das Bad vermutlich zum 1. Juni wieder in Betrieb gehen kann.

(bugi)