Sprayer Konstantin Petzi : Jülich soll bunter werden, auch mit Graffiti

Jülich Der Jülicher Graffitikünstler Konstantin Petzi hat zuletzt im Brainergy-Park Wegweiser gestaltet. Er würde aber gern noch mehr Flächen in Jülich bunter gestalten.

„Wenn Du gut werden willst, mach es legal.“ Das ist der Satz, den Konstantin Petzi seinem 14 Jahre alten Sohn mit auf den Weg geben würde. Petzi hat genau in dem Alter seines Sohnes zur Farbdose gegriffen. Petzi ist Sprayer und vor allem von Buchstaben fasziniert. Er bezeichnet sich selbst als „Style-Writer“, also als Graffitimaler und -sprayer, der sich Schriftzügen und Schriftart widmet.

„Der Grundgedanke ist immer, die Form der Buchstaben aufzubrechen, sie anders darzustellen und wirken zu lassen. Das kann auch so weit gehen, dass man die Buchstaben selber gar nicht mehr erkennt“, erklärt Petzi. Für den 42-Jährigen, der vor 14 Jahren mit seiner Familie aus Bayern in seine neue Heimat nach Jülich gezogen ist, sind Graffiti eine temporäre Kunst: „Oft geht es eher um das Machen. Straßenkunst unterliegt immer einem Wandel.“

Was vergänglich ist, kann zweifellos dennoch schön sein oder vor allem den Betrachter erfreuen. Petzi versucht stets, legale Flächen zu finden, hat viele Graffiti in Aachen auf einem alten Militärgelände realisiert, in Jülich im Bereich des Jugendheims Gleis 13 am Bahnhof.