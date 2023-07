Forscherpreis für Jülicher FH-Professor : Nils Tippkötter will Wasserstoff aus Abfällen gewinnen

Professor Nils Tippkötter vom Jülicher Campus der FH Aachen ist in diesem Jahr mit dem Forschungspreis 2023 ausgezeichnet worden. Er forscht, wie mit Hilfe von Bakterien aus Biomasse Wasserstoff gewonnen werden kann. Im Labor funktioniert das, jetzt will er unter realen Bedingungen die Wasserstoffproduktion testen. Foto: Burkhard Giesen

Jülich Wenn die Fachhochschule Aachen einmal im Jahr ihren Forschungspreis verleiht, dann würdigt die Hochschule die Fachkompetenz ihrer Forschungsteams. In diesem Jahr geht der Preis nach Jülich – für ein möglicherweise wegweisendes Projekt.

Da oben auf der Merscher Höhe, wo sich der Campus Jülich der Fachhochschule Aachen befindet, sitzt Professor Dr. Nils Tippkötter. Der Jülicher Brainergy-Park, das innovative Gewerbegebiet, in dem sich alles um erneuerbare Energie drehen soll, ist einen Steinwurf weit entfernt. Da sitzen beispielsweise das Fraunhofer-Institut, das Helmholtz-Cluster Wasserstoff des Forschungszentrums, da betreibt der Kreis seine Photovoltaikanlage, mit der künftig grüner Wasserstoff produziert werden soll. Tippkötter tummelt sich mit seiner Forschung ebenfalls im Bereich der Wasserstoffproduktion, verfolgt dabei aber einen komplett anderen Ansatz: Er will mithilfe eines Bakteriums Wasserstoff aus Bioabfällen gewinnen. Im Labor funktioniert das, deshalb will er jetzt die Ergebnisse aus dem Labor in einem Modellprojekt in größerem Maßstab testen. Und zwar im Rhein-Erft-Kreis.

„Unser diesjähriger Preisträger ist als Wissenschaftler ein Visionär“, sagt Prof. Thomas Ritz, Prorektor für Forschung, Innovation und Transfer über Tippkötter, der den Jülicher Professor gleichzeitig als Problemlöser bei komplexen Fragen benennt und der vor allem das tut, was im Rahmen des Strukturwandels gerne eingefordert, aber nicht immer schnell realisiert wird: den Schritt von der Forschung in die Anwendung zu gehen.

Tippkötter macht sich bei seiner Forschung zunutze, dass Mikroorganismen Wasserstoff produzieren können. Thermotoga neapolitina nennt sich das Bakterium, das Biomasse und Sauerstoff in gasförmigen Wasserstoff verwandelt. Ein weiteres Abfallprodukt ist Biodünger. Im Prinzip ist der Prozess ähnlich wie in jeder Biogasanlage, nur dass ein anderes Gas entsteht – statt Methan eben Wasserstoff. „Im kleinen Maßstab im Labor sind wir damit sehr erfolgreich“, sagt Tippkötter, der mit einem kleinen Team nun versuchen will, dass Projekt in einem größeren Maßstab aufzustellen. Dass Ritz von einer Vision spricht und diese Forschung als „zukunftsweisend“ bezeichnet, hat damit zu tun, dass es damit gelingen würde, Wasserstoff energieautark herzustellen, man müsste also nicht erst wie im Brainergy-Park Energie herstellen, um die dann anschließend mit einem Elektrolyseur in Wasserstoff umzuwandeln, sondern könnte Hausabfälle wie Biomüll als Energiequelle verwenden.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Partnern eine Demoanlage mit einem 40-Kubikmeter-Reaktor-Container zu erstellen“, sagt Tippkötter. Er geht davon aus, dass in diesem Feldversuch eine Produktion von 15 bis 30 Tonnen Wasserstoff im Jahr möglich sein müsste. Das würde reichen, um den Jahresverbrauch von 4000 bis 5000 Kilowattstunden von 100 Vier-Personen-Haushalten zu decken, oder Wasserstoffbusse jeden Tag 350 Kilometer fahren zu lassen oder dafür zu sorgen, dass ein mit Wasserstoff betriebener Zug täglich 150 Kilometer zurücklegen kann.

„Wir haben auch eine Planung, diesen Bioreaktor containerbasiert anzubieten“, schaut Tippkötter ein Stück in die Zukunft. Das würde bedeuten, dass Wasserstoff entweder direkt da produziert werden könnte, wo er benötigt wird, oder umgekehrt da, wo der Bioabfall gesammelt wird. Denkbar in der Zukunft werden mit Containern dann beispielsweise auch Quartierslösungen – die Bioabfälle in einem Wohngebiet könnten direkt vor Ort zu Wasserstoff verarbeitet werden, der direkt vor Ort statt Erdgas genutzt würde. „Das ist noch Zukunftsmusik“, sagt Dr.-Ing. Matthias Betsch, Geschäftsführer der Stadtwerke Erft, dem Energieversorger der drei Städte Bedburg, Bergheim und Elsdorf. Betsch hat das Projekt von Tippkötter schon als früherer Chef der Stadtwerke Bergheim verfolgt, die jetzt für die Abfallentsorgung zuständig sind und ab Januar 2025 auf diesem Feld auch mit der Stadt Jülich kooperieren wollen. Dann wäre denkbar, dass irgendwann auch Jülicher Biomüll zur Wasserstoffproduktion genutzt werden kann.

„Wir wollen helfen, die Ergebnisse aus dem Labor in die Realität zu überführen, um so möglichst in einem geschlossenen Stoffkreislauf in der Region für die Region Wasserstoff produzieren zu können“, sagt Betsch, der den entsprechenden Genehmigungsprozess für das Modellvorhaben bereits vor Ort angestoßen hat. Eine Hürde: Es gibt noch keine Förderzusagen. Betsch: „Das ist immer kompliziert, weil es viele Töpfe gibt und man den finden muss, der genau passt. Ich bin aber überzeugt, dass wir das hinbekommen.“

Der Transfer in die Wirtschaft ist auch deshalb so wichtig, weil zum einen geklärt werden muss, ob das, was in kleinem Maßstab im Labor funktioniert, auch tatsächlich unter realen Bedingungen in größerem Maßstab umgesetzt werden kann. Zum anderen aber auch, um etwa die Frage der Rentabilität zu klären.

Dabei sieht Tippkötter schon jetzt ganz viele Einsatzmöglichkeiten: „Ich habe auch schon Anfragen aus der Landwirtschaft, wo Bioreste genutzt werden könnten, um mit dem Wasserstoff dann Erntemaschinen anzutreiben.“ Auch eine Vermarktung des Nebenproduktes Biodünger ist denkbar. „Bei der Umwandlung von Biomasse in Wasserstoff werden höhere Temperaturen erreicht als bei einer normalen Biogasanlage. Dadurch werden auch vorhandene Keime abgetötet.“ Beim Thema Biodünger kooperiert Tippkötter mit den Experten aus dem Forschungszentrum Jülich, weil die Anwendungsmöglichkeiten für Dünger nicht sein Fachgebiet sind.