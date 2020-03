Vom Entwurf zur Realität um 180 gedreht – das Zelt im Brückenkopf-Park. Allerdings gibt die Stadt selbst an, dass gerade die Ausrichtung der Muschel am Denkmal orientiert worden sei. Denkmalpflegerin Dr. Andrea Pufke will den Bau nun juristisch überprüfen lassen. Sie hält den Bau nicht für rechtskonform. Foto: Guido Jansen