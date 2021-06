Brainergy-Park : Internationale Vermarktung soll zügig starten

Die dunklen Wolken über dem Brainergy-Park sollen sich möglichst schnell verziehen. Foto: Burkhard Giesen

Kreis Düren Neben der Frage, wie im Strukturwandel das Leuchtturmprojekt Brainergy-Park in Jülich zügiger umgesetzt werden kann, geht es in einer Aufsichtsratssitzung am Dienstag auch um wichtige Personalfragen.