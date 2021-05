Auch die Kapelle renoviert er mit : Wie Schophoven für einen Eritreer zur Heimat wurde

Yahaya Mahmoud hat sich bei der Renovierung der Viehövener Kapelle engagiert – auch wenn er selbst Muslim ist. Foto: Cara Emilia Dühr

Schophoven Aus Eritrea geflohen und in Schophoven Fuß gefasst: Yahaya Mahmoud packt im Ort an, wo er kann. Zuletzt hat der 27-jährige Muslim bei der Renovierung der Kapelle in Viehöven geholfen.