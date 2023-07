Kritik einer Ortsbürgermeisterin : Wenn Kommunalpolitik nur noch frustriert

Im Rat der Gemeinde Inden sind von 27 Ratsmitgliedern sechs weiblich, der Altersdurchschnitt liegt bei 57,6 Jahren. Es werde Zeit, dass mehr junge Menschen politisch mitgestalten, sagt Uta Esser-Bardenheuer. Foto: Anne Schröer

Inden „Wer sich in Inden mit Politik beschäftigt, darf von Politikverdrossenheit sprechen“, sagt Uta Esser-Bardenheuer. Sie tritt aus der UDB aus und legt ihr Amt als Ortsbürgermeisterin von Frenz nieder. Was sind ihre Beweggründe und was ihre Hoffnungen für die Zukunft der örtlichen Politik?

„Machst du mir ein Bier und einen Schnaps?“ – „Ah. Kommst du wieder aus dem Rathaus?“ So gesagt in der Dorfkneipe von Frenz an einem Mittwochabend als Uta Esser-Bardenheuer, die selten Alkohol trinkt, zu ihrem Stammtisch dazustieß. Dass die Kommunalpolitik die 57-Jährige frustriert, ist dort längst bekannt. Nun möchte sie einen Schlussstrich ziehen und ihr politisches Engagement beenden. Will heißen: Sie tritt aus der UDB aus und legt schweren Herzens auch ihr Amt als Dorfbürgermeisterin von Frenz nieder.

Leise durch die Hintertür möchte sie aber nicht gehen, sondern offen ansprechen und ehrlich kritisieren, was sie stört – in der Hoffnung, dass sie zum Nachdenken anregt und sich zukünftig etwas ändert. Denn die Erwartungen, mit denen Esser-Bardenheuer vor drei Jahren in die Politik gegangen ist, wurden enttäuscht.

Aufgewachsen als Tochter eines Gewerkschafters und Betriebsratsvorsitzenden, war ihr nie fremd, sich für andere einzusetzen. Sei es in der Elternpflegschaft von Schulen oder in diversen Vereinen – Uta Esser-Bardenheuer war und ist ehrenamtlich aktiv und gestaltet das Dorfleben mit. Die jüngste Kommunalwahl hat sie zum Anlass genommen, sich politisch einzubringen. „Nach dem Krach in der vorherigen Legislaturperiode wollte ich genauer hinhören“, sagt sie und erzählt, wie sie sich an den Wahlständen aller Parteien informierte, sich bei der UDB am besten aufgehoben fühlte und der Partei beitrat.

Uta Esser-Bardenheuer tritt aus der UDB aus und legt ihr Amt als Ortsvorsteherin von Frenz nieder. Foto: Anne Schröer

Bürgermeister Stefan Pfennings, der im Rat der einzige Frenzer ist, und UDB-Fraktionsvorsitzender Herbert Schlächter gingen wenig später auf Esser-Bardenheuer zu und legten ihr das Amt der Ortsbürgermeisterin nahe, welches sie gern annahm. Bei fast allen Rats- und Ausschusssitzungen saß sie in den Zuschauerrängen, um die aktuellen Debatten zu verfolgen und Entscheidungen direkt mitzubekommen.

Das parteiübergreifende Gegeneinander stößt ihr schon lange sauer auf. Fehden aus der Vergangenheit kommen immer wieder hoch, Entscheidungen werden unnötig lange aufgeschoben, zu oft gehe es um bürokratische Spitzfindigkeiten, statt um die Sache selbst. Uta Esser-Bardenheuer zieht eine Zeitungsseite vom Februar aus ihren Unterlagen, die ihr aus der Seele spricht. Die Überschrift: „Die Clubs der alten Männer“. Der Inhalt: Der kleine Anteil von Frauen in den kommunalpolitischen Gremien im Kreis Düren. In Inden sind von 27 Ratsmitgliedern sechs weiblich. Die UDB als stärkste Fraktion hat neun Sitze, nur auf einem nimmt eine Frau Platz.

Wenn Esser-Bardenheuer für jedes Mal, dass ihr gesagt wurde, sie sei naiv oder sie sei einfach noch nicht lange genug dabei, einen Euro bekommen hätte – ihr Sparschwein wäre prallgefüllt. „Ich bin jetzt 57, ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Aber jüngere Frauen werden noch weniger mit Respekt behandelt“, kritisiert sie.

Esser-Bardenheuer stören aber beispielsweise auch Widersprüche wie dieser: Bürgerinnen und Bürger können nur nach Terminabsprache in das nach der Pandemie weiterhin geschlossene Rathaus kommen und sollen dafür online einen Termin buchen. Von Ratsmitgliedern hingegen werde nicht erwartet, dass sie digital arbeiten. Einige Politiker bestehen weiterhin darauf, sämtliche Unterlagen ausgedruckt in den Briefkasten zu bekommen und monieren ausufernd, wenn die eh schon überlastete Verwaltung dies nicht verlässlich genug gewährleistet. Esser-Bardenheuer: „Wenn ich im Rat sitzen will, dann muss ich mich auch in das System einarbeiten – zum Beispiel für den digitalen Haushalt.“ Die Bürgerinnen und Bürger dürften zu Recht erwarten, dass die Ratsmitglieder auf der Höhe der Zeit bleiben.

„Wenn ich etwas zu sagen hätte, würden alle über 65 Jahren in die zweite Reihe zurücktreten“, sagt Esser-Bardenheuer geradeheraus. Die Betonung liegt dabei auf zweiter Reihe und nicht auf Rücktritt. Schließlich sei die Expertise der erfahrenen Politiker ein wertvolles Gut. In beratender Funktion käme dieses Wissen gut zum Einsatz, gleichzeitig würden aber die Ratssitze für die nächste und übernächste Generation frei. „Dann säßen jüngere Leute in den Gremien, die vielleicht mal einen Formfehler machen, aber in der Sache engagiert sind, die die Leute vor Ort sehen und deren Probleme wirklich ernst nehmen.“

Gott sei Dank gebe es in der Gemeinde viele junge Menschen, die sich nun im Jugendrat einbringen. Ihnen und den anderen Wählerinnen und Wählern ruft sie zu: „Schaut euch an, wer mit euch auf Augenhöhe spricht und wirklich darauf achtet, was ihr wollt!“

Einige Kritikpunkte am Vorgehen und dem Miteinander hat Esser-Bardenheuer in den Reihen der Politiker schon angesprochen und habe sich immer wieder anhören müssen: „Nimm das nicht so persönlich. Das ist nun mal so.“ Das lässt sie nur müde mit dem Kopf schütteln. „Ich bin überzeugt, dass man in einer so kleinen Gemeinde anders miteinander umgehen muss. Ja, ich nehme Sachen persönlich, aber wir leben doch auch hier. Das ist persönlich.“ Die 57-Jährige zieht nun für sich die Konsequenz: „Ich habe keine Lust mehr, mir das weiter anzuhören. Eigentlich wollte ich bis 2025 weitermachen. Ich engagiere mich gern, aber nicht vor diesem Hintergrund und nicht mit diesen Menschen.“

Aus der UDB auszutreten und trotzdem als Ortsbürgermeisterin weiterzumachen, hat Esser-Bardenheuer in Betracht gezogen. Schließlich liegen ihr das Dorf und die Menschen immens am Herzen. Aber: „Ich kann Richtung Rathaus nichts bewirken, weil ich nicht im Rat bin. Wenn ich dann auch nicht mehr in der Partei bin, bekomme ich zu wenig mit.“ Ihre Zeit und Energie möchte sie nicht weiter dort investieren, wo sie sich nur aufregt, aber wenig bewirkt. „Über die Anziehbar vom Verein Neue Horizonte begleite ich eine junge Frau und helfe ihr beim Deutschlernen. In der Richtung möchte ich mich weiter engagieren.“