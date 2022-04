Vandalismus : Unbekannte verwüsten den Inden/Altdorfer Friedhof

Unbekannte verwüsteten am Wochenende den Inden/Altdorfer Friedhof (Archivbild). Foto: Wolters

Inden Dutzende verwüstete Gräber und gestohlener Kupferschmuck: Am Wochenende wüteten Unbekannte auf dem Friedhof in Inden/Altdorf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mindestens 73 Gräber wurden am vergangenen Wochenende auf dem Friedhof an der Altdorfstraße verwüstet. Am Sonntagmorgen meldete sich ein 63-jähriger Indener bei der Polizei und teilte die Verwüstung auf dem Friedhof mit.