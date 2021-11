Feuerwehr mit Großaufgebot : Unbekannte Substanz in Inden freigelegt, drei Personen verletzt

Unbekannte Substanz in Inden freigelegt, drei Personen verletzt

Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot vor Ort in Frenz. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Inden Bei Aufräumarbeiten in Inden ist am Donnerstagnachmittag ein Granulat freigelegt worden, das anschließend mit der Luft reagiert hat. Drei Personen wurden leicht verletzt. Der Bereich soll weiträumig gemieden werden.

Am Donnerstagnachmittag ist bei Aufräumarbeiten auf einem Bauernhof in Frenz, einem Ortsteil von Inden, ein gräuliches Granulat freigelegt worden. Die Substanz habe nach Angaben der Feuerwehr mit der Luft reagiert. Drei Personen, die mit dem Gemisch in Kontakt gekommen sind, wurden leicht verletzt.