Feuerwehr mit Großaufgebot : Unbekannte Substanz auf Bauernhof identifiziert

Update Inden Bei Aufräumarbeiten in Inden ist am Donnerstagnachmittag eine zunächst unbekannte Substanz freigelegt worden, die anschließend mit der Luft reagiert hat. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Wie der Sprecher der Feuerwehr Kreis Düren mitteilte, waren am Donnerstagnachmittag bei Flexarbeiten in einer alten Scheune ein Metallpulver und etwas Kunststoff entzündet worden – als die Substanz mit Luft in Verbindung kam, reagierte sie sofort. Drei Menschen, die bei den Aufräumarbeiten mit dem Gemisch in Kontakt kamen, wurden leicht verletzt und mit Atemreizungen in Krankenhäuser gebracht.