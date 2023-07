Ehemaliger Sportplatz in der Gemeinde Inden : So geht es weiter mit dem Baugebiet in Frenz

Kritik einer Ortsbürgermeisterin : Wenn Kommunalpolitik nur noch frustriert „Wer sich in Inden mit Politik beschäftigt, darf von Politikverdrossenheit sprechen“, sagt Uta Esser-Bardenheuer. Sie tritt aus der UDB aus und legt ihr Amt als Ortsbürgermeisterin von Frenz nieder. Was sind ihre Beweggründe und was ihre Hoffnungen für die Zukunft der örtlichen Politik?