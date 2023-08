Gewalt rund um Feierlichkeit : Sechs Männer nach Indener Mainacht angeklagt

Die Gewalt bei und nach einer Maifeier in Inden/Altdorf hat für sechs Männer juristische Folgen. Foto: Guido Jansen

Inden In der Nacht des 1. Mai eskaliert eine Auseinandersetzung bei einer Feier. Einer der Beteiligten erleidet eine Platzwunde, am Ende werden Menschen durch Messerstiche verletzt. Ab Mitte September stehen sechs Tatverdächtige vor Gericht.

Der Prozess gegen die Verdächtigen des brutalen Angriffs in der Indener Mainacht wird Mitte September beginnen. Das Landgericht Aachen teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass die Staatsanwaltschaft gegen sechs Männer Anklage erhoben hat. Ihnen wird der gemeinschaftliche Versuch des Totschlags vorgeworfen. Die sechs Männer – einige davon Heranwachsende, andere Erwachsene – befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Das Gerichtsverfahren wird am 12. September vor dem Landgericht Aachen beginnen. Angesetzt sind 14 Termine bis zum 27. November. Der Prozess ist öffentlich, weil auch Heranwachsende angeklagt sind, es sei aber grundsätzlich möglich, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen werde, erklärte ein Gerichtssprecher.