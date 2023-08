Debatte im Hauptausschuss : Indens Politik fordert offene Rathaustüren

Inden Die Pandemie ist vorbei, das Rathaus bleibt aber geschlossen und wäre es nach den Plänen der Verwaltung auch noch für mindestens ein Jahr geblieben. Die Politik gibt Gegenwind und fordert vehement eine Zwischenlösung.

Seit der Corona-Pandemie sind die Türen des Indener Rathauses für Publikumsverkehr geschlossen, online oder per Telefon können Termine vereinbart werden, anlässlich derer die Bürgerinnen und Bürger dann hineingelassen werden. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses erkundigte sich Herbert Schlächter (UDB), wann dies geändert würde und wie weit die vorgesehenen Planungen für einen Büroraum mit einer Art Empfangstresen oder Fenster zum Eingangsbereich des Rathauses fortgeschritten seien. Schlächter: „Da ist Dringlichkeit geboten, die Leute haben bei dem Thema regelrecht Wut.“

Bürgermeister Stefan Pfennings (UDB) erläuterte, dass sich das aktuelle Verfahren bewährt habe und dass die baulichen Änderungen nicht in absehbarer Zeit umgesetzt werden können. Ein Architekturbüro sei beauftragt worden, den Umbau des in die Jahre gekommenen und nicht dauerhaft genutzten Trauzimmers in eben so ein Empfangsbüro zu planen und den Ratssaal als Alternative für Trauungen zu prüfen. Zum zeitlichen Rahmen fügte Regina Dechering aus der Verwaltung an, dass das Architekturbüro sich bemühe, noch dieses Jahr ein Angebot zu unterbreiten. Anschließend gehe es unter anderem um Bauantrag, Genehmigungen, Brandschutz und Arbeitsschutz. Dechering: „Die Voraussetzungen werden immer schwieriger. Wenn wir das im nächsten Jahr hinbekommen, machen wir einen Champagner auf.“