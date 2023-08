Straßensperrung, Umleitung, Parkverbote : Neue Wasserleitung für Oberstraße in Frenz

Inden Die Straße in zentraler Lage des Indener Ortsteils wird abschnittsweise gesperrt werden. Was das für Anwohner und den Busverkehr bedeutet.

Im Indener Ortsteil Frenz stehen umfangreiche Leitungsarbeiten an, die über einen Zeitraum von voraussichtlich zwei Monaten teilweise Straßensperrungen und Halteverbote zur Folge haben wird. Die Gemeinde teilt mit, dass in der Oberstraße zwischen Feldgasse und Friedhofstraße eine neue Wasserleitung verlegt werden muss. Die Arbeiten werden am Donnerstag, 10. August, beginnen und sollen bis zum 6. Oktober abgeschlossen sein. In Höhe der jeweiligen Baustelle wird dann abschnittsweise komplett gesperrt.