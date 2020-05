Kostenpflichtiger Inhalt: Die große Koalition in Inden platzt : Nach Alleingang der CDU kündigt die SPD die Zusammenarbeit im Rat auf

Im Indener Rathaus hat es einen Bruch gegeben: Die SPD will künftig nicht mehr mit der CDU zusammenarbeiten. Foto: Guido Jansen

Inden Die Indener CDU hatte sich nicht an das vereinbarte gemeinsame Vorgehen mit der SPD beim Nominieren eines Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im Herbst gehalten. Die Genossen sehen die Vertrauensbasis für eine Zusammenarbeit nicht mehr als gegeben an und beenden nach mehr als zehn Jahren die große Koalition in Inden.