Zwei Jahre nach dem Hochwasser : Indens Sporthalle bleibt unbenutzbar, der Sportpark wächst

Blick in die Zukunft: So wie in der Grafik dargestellt, soll das Gebiet bald von oben aussehen. Foto: Reepel Schirmer Landschaftsarchitektur

Inden Zwei Jahre ist es her, dass beim großen Hochwasser die über die Ufer getreten ist, in Inden sogar ihr altes Flussbett wieder freigespült hat und in den Tagebau eingebrochen ist.

Ein RWE-Mitarbeiter verlor dabei sein Leben. Egal wie groß der materielle Schaden vieler Gemeindemitglieder an Haus und Hof war – die Indener hat es im Kreisgebiet mit am schlimmsten getroffen – aber darauf angesprochen wiegelten sie immer ab. „Wir hatten ja noch Glück“, war dann oft mit Blickrichtung Ahrtal zu hören.

Eine Stelle, an der die Indener Pech hatten, ist die Sporthalle. Seit dem Hochwasser ist die Halle in Lucherberg die einzige verbliebene Option für Schul- und Vereinssport in der Gemeinde. Bis heute ist die große Halle neben der Goltsteinschule an der Merödgener Straße nicht nutzbar. „Das ist ein ganz leidiges Thema“, sagt Bauamtsleiter Rainer Ortmann und erzählt von regelmäßigen Terminen und Besprechungen. Die komplette Infrastruktur – Warmwasseraufbereitung sowie Heizungs- und Lüftungsanlage – ist hinüber, es braucht einen neuen Fußboden und neue Lampen.

Auf der Fläche des Sportparks wird bereits fleißig gebaggert. Foto: MHA/Alina Hasky

Die Technik war im Keller verbaut und deshalb vom Wasser zerstört worden. In Zukunft soll sie aufs Dach. Dafür ist ein Bauantrag nötig, welcher derzeit gestellt wird. „Wir sind mit Firmen in sehr guten Gesprächen, haben aber mit den Ausschreibungen noch nicht begonnen“, sagt Ortmann. Dafür muss erst die Baugenehmigung vorliegen. Vieles laufe parallel, um Zeit zu sparen. „Für die Bürger sieht das aus wie ,Still ruht der See‘, aber wir arbeiten daran – auch in enger Absprache mit dem Kreis.“ Ortmann wagt einen Ausblick: „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr nach den Sommerferien wieder reinkönnen, aber es ist schwierig.“

In der direkten Nachbarschaft wird ebenfalls an der sportlichen Infrastruktur der Gemeinde gearbeitet, aber mit sichtbarerem Erfolg. Beim Sportpark Inden sei man gut im Zeitplan, sagt Ortmann. Die Tartanbahn sei in der Endabnahme und solle nach den Ferien in Betrieb genommen werden können. Auch der Rasenplatz ist wieder bespielbar. Auf der anderen Straßenseite war der Ascheplatz ebenfalls dem Hochwasser zum Opfer gefallen, hier wird in Kürze ein Kunstrasenplatz entstehen. „Ich schätze, dass nach den Ferien der Kunstrasen verlegt wird. Auch da läuft alles nach Plan. Das Wetter hat erfreulicherweise mitgespielt.“

Für die erweiterte Infrastruktur rund um den neuen Platz suchen die Indener Fußballvereine noch Unterstützerinnen und Unterstützer und bieten deshalb Rasenpatenschaften ab 10 Euro an. Weitere Infos auf kunstrasen-inden.de.