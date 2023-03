Mögliche Zusammenlegung : Indener Löschgruppen wollen nicht klein beigeben

Inden Vor der Ratsentscheidung haben sich die Indener Löschgruppen auf ihrer Hauptversammlung erneut zur beantragten Teilzentralisierung positioniert – und den nächsten Schritt geplant, sollte die Politik die Zusammenlegung beschließen.

Im Hauptausschuss hat die Politik sich mit knapper Mehrheit gegen die Zusammenlegung der Löschgruppen in einem gemeinsamen Feuerwehrgerätehaus ausgesprochen, in der Ratssitzug am kommenden Donnerstag (23. März, ab 18 Uhr) könnte es bei dem umstrittenen Thema aber noch einmal spannend werden. Während CDU- und SPD-Fraktion, die sich bislang für den CDU-Antrag auf die sogenannte Teilzentralisierung ausgesprochen haben, im Ausschuss der UDB- und Grünenfraktion plus Bürgermeister um eine Stimme unterlegen waren, würden sie im Rat mit 14 zu 13 Stimmen die Mehrheit stellen.