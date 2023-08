Zwei Verletzte : Feuerwehr befreit Mann (55) aus Würselen nach Unfall in Inden

Feuerwehr befreit Mann (55) aus Würselen nach Unfall in Inden

Bei einem Frontalzusammenstoß in Inden sind am frühen Mittwochmorgen zwei Männer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Inden/Würselen Ein Fahrer eines Kastenwagens verliert am Mittwochmorgen in Inden die Kontrolle und prallt frontal mit einem Pkw zusammen. Beide Fahrer müssen ins Krankenhaus.

Auf der Mittelstraße in Inden sind bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen zwei Männer verletzt worden.

Gegen 5.55 Uhr war ein 43-Jähriger nach Angaben der Polizei mit seinem Kastenwagen auf der Mittelstraße in Fahrtrichtung Goltsteinstraße unterwegs. In Höhe des Abzweigs „Frenzer Driesch“ geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw eines 55-Jährigen aus Würselen zusammen.

Dieser wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrer wurden verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Mittelstraße bis 8.20 Uhr gesperrt.