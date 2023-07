Der See vor dem Restsee : Ein kleines Vogelparadies am Tagebau Inden

Ein Vogelparadies in Sichtweite des Absetzers: Gregor Eßer von der Forschungsstelle Rekultivierung (r.) und Ornithologe Peter Stollwerk an der Flachwasserzone des Tagebaus Inden, die einmal Teil des Restsees wird. Foto: MHA/Jörg Abels

Inden Der Tagebau Inden soll ab 2030 mit Rurwasser geflutet werden, was mindestens 30 Jahre dauern wird. Ein Teil des künftigen Sees, die sogenannte Flachwasserzone, ist aber bereits angelegt.

Gregor Eßer und Peter Stollwerk bekommen beim Blick über die Flachwasserzone am nördlichen Rand des Tagebaus Inden, westlich des Weilers Viehöven gelegen, leuchtende Augen. „Hier ist in zwei Jahren bereits ein kleines Vogelparadies entstanden“, schwärmt Eßer, Leiter der Forschungsstelle Rekultivierung von Tagebaubetreiber RWE Power. Vogelkundler wie der Selgersdorfer Peter Stollwerk haben schon rund 50 Arten an und auf der rund sechs Hektar großen Wasserfläche nachgewiesen, darunter viele, die auf der Roten Liste stehen, zuletzt der Dunkle Wasserläufer, den NRW-Verkehrs- und Umweltminister Oliver Krischer, selbst begeisterter Hobby-Ornithologe, als erster gesichtet hat.

„Vor wenigen Tagen erst habe ich einen Rotfußfalken gesehen“, spricht Stollwerk von einer kleinen Sensation, ist der kleine Greifvogel doch eigentlich in Südosteuropa zu Hause. Auch zwei Fischadler hat er bereits entdeckt, obwohl es bislang noch kaum Fische in der Flachwasserzone gibt. Vor Wochen legten an der Nordsee und in Nordeuropa beheimatete Wattvögel (Limikole) auf ihrem Weg aus ihren Winterquartieren in Afrika einen Zwischenstopp am Tagebau Inden ein, auch ein Dutzend Störche hat Stollwerk schon gezählt. „Weite Sicht, schlackige Böden und die Ufer mit Sträuchern machen dieses Stillgewässer fast so nahrhaft wie die Merresküste“, erklärt Eßer.

Während viele Zugvögel, die bis zu drei Meter tiefe Flachwasserzone zur Rast nutzen, lassen sich andere auch zum Brüten nieder, berichten Eßer und Stollwerk. Darunter Vögel wie Sturm-, Lach- und Heringsmöwen, Streifen-, Rost- und Brandgänse sowie Waldwasser-, Zwergstrand- und Kampfläufer. Der vom Aussterben bedrohte Flussregenpfeifer war mit seinen vor Ort geschlüpften Jungtieren ebenfalls zu finden.

Die Begeisterung über den Erfolg des Projekts schwingt in jedem Wort der beiden, bei jedem erwähnten Vogel, mit. Denn genau für diesen Zweck ist die Flachwasserzone seinerseits konzipiert worden. „Und natürlich als ökologischer Ausgleich für den Lucherberger See“, ergänzt Gregor Eßer, der auf der gegenüberliegenden Seite des Tagebaus in den kommenden Jahren sukzessive abgepumpt und verschwinden wird.

Mehr als 50 Wasserflächen hat RWE in den vergangenen Jahrzehnten in der Rekultivierung angelegt, nur zwei haben Inseln, auf den Vögel geschützt vor menschlichen Einflüssen brüten können, erklärt Gregor Eßer, eine im südlichen Revier, eine auf der Sophienhöhe. Im dortigen Inselsee hat sich eine Graureiher-Kolonie niedergelassen. Angesichts dieses Erfolgs wurde auch die Flachwasserzone am Tagebau Inden bewusst mit zwei Inseln angelegt. Ein Wall trennt den künstlichen See vom restlichen Tagebau, der erst wieder verschwinden wird, wenn der Seepegel in vielleicht 40 Jahren das Niveau der Flachwasserzone erreicht hat, die fester Bestandteil der Restseeplanungen ist. Gefüllt wurde sie nicht mit Wasser aus der Rur, wie das für den Indesee ab 2030 geplant ist, sondern mit sogenanntem Sümpfungswasser – Wasser, das rund um den Tagebau abgepumpt wird, damit die Schaufelradbagger keine nassen Füße bekommen.

Noch ist die Flachwasserzone wie die rund 200 Hektar Land in der Umgebung Teil des Tagebaus, wie der dieser Tage nur wenige Meter entfernt stehende Absetzer eindrucksvoll zeigt. Und daran wird sich so schnell auch noch nichts ändern, auch wenn die landwirtschaftlichen Flächen natürlich in absehbarer Zeit bewirtschaftet werden sollen. Hunde in dem kleinen See toben zu lassen ist ebenso untersagt wie das Baden. „Dafür gibt es in der Umgebung genug Möglichkeiten“, hat Eßer wenig Verständnis dafür, wenn Sonnenanbeter – wie in den vergangenen Wochen bereits beobachtet – am Ufer des Sees ihre Handtücher aufschlagen. Seitdem ist die Zufahrt mit einer Schranke verschlossen, auch der RWE-Werkschutz sei regelmäßig vor Ort.