Leader-Projekt : Tagebaudörfer – ihre Identitäten und Herausforderungen

Kreis Düren Sieben Dörfer an der Kante des Indener Tagebaus bekommen dank Fördermitteln der EU Ortsidentitätstafeln. Um diese Ortsidentität zu wahren, sei aber noch einiges mehr nötig, kritisiert ein Ortsvorsteher.

„Ist die Identität eines Ortes an einem Schild sichtbar?“, lautete die rhetorische Frage von Schophovens Ortsbürgermeister Matthias Hahn (CDU) bei der Vorstellung von sogenannten Ortsidentitätstafeln für sieben Dörfer an der Kante des Indener Tagebaus. Diese nannte er ein äußeres Zeichen, „aber die Identität wird im sozialen Miteinander gelebt“, unterstrich er. Als äußeres Zeichen, als verbindendes Element zwischen den sieben Tagebaudörfern, gibt es die Tafeln nun neben Schophoven noch in den Indener Ortsteilen Frenz, Lamersdorf und Lucherberg sowie bald in den Jülicher Stadtteilen Altenburg, Bourheim und Kirchberg.

Bei der gemeinsamen Veranstaltung zur Vorstellung der Ortsidentitätstafeln am Montag in Schophoven sagte die stellvertretende Landrätin Astrid Hohn (Grüne) mit Blick auf den Strukturwandel, dass „Wandel die Erschütterung, manchmal aber auch den Verlust von Identität bedeuten kann“. Sie hofft für die beteiligten Dörfer, dass die neuen Infotafeln zu einem positiven Wir-Gefühl und einem gestärkten Selbstwertgefühl beitragen können. Ortsbürgermeister Hahn nutzte die Gelegenheit aber auch für deutliche Worte: In vielen Dörfern werde es immer mehr zum Problem, die Leute mitzunehmen und für eine aktive Teilhabe an der Gemeinschaft zu begeistern. Konkret in Schophoven sei es außerdem schwierig, dass die Menschen heute unter dem Staub und Lärm des Tagebaus leiden würden, das Fernziel mit dem See aber noch in nicht absehbarer Ferne läge. Der Strukturwandel sei ein langer, schwieriger Prozess, in dem – so sein Appell – nicht nur einzelne Projekte betrachtet werden dürften, sondern die Dörfer als Ganzes. Und dann stellte er noch eine rhetorische Frage: „Fehlt es nicht trotz aller Förderung hier ,unten‘ in den Kommunen an Geld?“