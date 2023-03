Logistikstandort eröffnet : Babors größter Invest der Firmengeschichte

Im Babor Beauty Cluster im interkommunalen Gewerbegebiet von Eschweiler und Inden sollen ab Juni die Maschinen laufen. Foto: Anne Schröer

Eschweiler/Inden Produziert wird zunächst ausschließlich in Aachen, aber die Produkte abfüllen und versenden wird das Familienunternehmen Babor ab Juni im interkommunalen Gewerbegebiet Grachtweg auf Indener und Eschweiler Grund. Weiteres Wachstum ist dort vorgesehen.

Wo vor einem guten halben Jahr der Grundstein gelegt wurde und in zwei Monaten Kosmetikprodukte in kleine Glasampullen gefüllt werden, klirrten nun die Sektgläser: Das Aachener Familienunternehmen Babor hat am Freitag seinen neuen Abfüll- und Logistikstandort eingeweiht. Das sogenannte Babor Beauty Cluster (BBC) steht auf der Grenze zwischen Eschweiler und Inden und ist mit rund 60 Millionen Euro die größte Investition in der Firmengeschichte und eine Verdreifachung der Unternehmensfläche.

Ersetzt werden soll damit der Hauptstandort an der Aachener Neuenhofstraße nicht, aber ergänzt: Hergestellt wird weiterhin in der Kaiserstadt, von dort bringen elektrisch betriebene Lastwagen die Produkte zum 20 Kilometer entfernten interkommunalen Gewerbegebiet Grachtweg, wo sie abgefüllt, verpackt und in die ganze Welt transportiert werden.

Gerade bei der Lagerung, aber auch bei der Logistik arbeitet Babor eng mit Nachbar Hammer zusammen. Die Hallen beider Firmen sind im Obergeschoss über einen Gang verbunden, sodass auf diesem Wege pro Stunde 60 Paletten automatisiert von A nach B geschafft werden können. Automatisierung ist grundsätzlich ein wichtiges Stichwort in der neuen Babor-Fabrik: Fahrerlose Transportsystem sind sowohl in der Logistikhalle als auch bei der Abfüllung unterwegs.

Innerhalb der Lagerhalle gibt es einen abgetrennten Bereich, der als Kleinteillager dient. Dieser Bereich ist komplett automatisiert, zwischen den engen Regalreihen werden zukünftig keine Menschen unterwegs sein. Einzig Roboter flitzen bereits der Länge und Höhe nach die Regale entlang, entnehmen die benötigten Produkte und liefern sie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab, die sie dann – ebenfalls mit viel technischer Unterstützung – für den Versand zum Endkunden bereit machen.

Vom Gewerbegebiet Grachtweg aus werden die Produkte in alle Welt verschickt. Foto: Anne Schröer

Trotz des hohen Automatisierungsgrades besteht großer Bedarf an Manpower. 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden am neuen Standort tätig sein, davon sind 40 bis 50 neue Stellen, die noch besetzt werden müssen. Händeringend gesucht werden Produktionsmitarbeiter.

Bis die Barborianer – so die Selbstbezeichnung – im Beauty Cluster loslegen können, muss aber noch einiges geschehen. Zunächst wird weiter an der Elektrik, der IT und der Ausstattung der Büros gearbeitet. Im Mai beginnt dann der Umzug. Stück für Stück werden im laufenden Betrieb die Maschinen von Aachen an den Grachtweg gebracht. Entstehen wird eine Abfüllung für bis zu 50 Abfüll- und Kommissionier-Linien. Dort werden ab Juni täglich mehr als eine halbe Million Tiegel, Tuben, Sachets und Ampullen befüllt. „Wir könnten mehr verkaufen, wenn wir mehr produzieren würden“, sagte Dr. Martin Grablowitz, Inhaber der Babor Beauty Group.

Eröffneten feierlich den neuen Standort (von links): die Inhaber Dr. Martin Grablowitz und Isabel Bonacker sowie Geschäftsführer Horst Robertz. Foto: Anne Schröer

Das Unternehmen setzt neben Nachhaltigkeit und regionaler Produktion auf Wachstum. Märkte mit steigender Nachfrage sind Asien und die USA, dort investiert Babor stark und will auch weiter auf Internationalisierung setzen. Im Ausland zu produzieren, schließt Babor aber aus. Stattdessen ist es mittel- bis langfristig eine Option, auf dem 60.000 Quadratmeter großen Gelände am Grachtweg ein weiteres Gebäude zu errichten, um nicht mehr ausschließlich in Aachen, sondern auch auf der Grenze zwischen Eschweiler und Inden Produkte herzustellen. Das Gelände gehört Babor bereits.

Hintergrund Nachhaltigkeit beim Neubau Das Babor Beauty Cluster ist als Hocheffizienzgebäude errichtet worden, das zum überwiegenden Teil über die große Photovoltaikanlage auf dem Dach versorgt wird. Erklärtes Ziel ist es, dass das Gebäude ab 2030 komplett energieautark arbeitet. „In Verbindung mit Wärmepumpen und Wärmerückgewinnung wird das Babor Beauty Cluster so praktisch ohne fossile Brennstoffe auskommen“, teilt das Unternehmen mit. Einzige Ausnahme seien noch die Spezialmaschinen für die Ampullen-Produktion, deren Brenner benötigen Erdgas. Das soll jedoch zukünftig durch grünen Wasserstoff aus dem Brainergy Park Jülich ersetzt werden.

In Richtung der beiden Kommunen sprach Horst Robertz, Geschäftsführer für die Bereiche Beschaffung, Produktion und Forschung, noch ein Lob aus: „Wir waren gespannt, wie das hier außerhalb von Aachen wird, aber wir hätten es nicht besser antreffen können. In den Rathäusern von Inden und Eschweiler wird Politik mit viel Herzblut und Verstand gemacht.“ Er bedankte sich bei beiden Verwaltungen für die große Unterstützung und endete mit den Worten: „Wir sind die neuen Nachbarn. Wir sind gekommen, um zu bleiben.“