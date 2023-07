„Beans and friends“ von Tina Hofmann : Jülichs Kaffeerösterei zieht um

Das Ladenlokal an der Aachener Straße nahe dem Propst-Bechte-Platz hat Kaffeesommelière Tina Hofmann getauscht gegen ein kleineres direkt in der Jülicher Innenstadt. Foto: Anne Schröer

Jülich Die Räume nahe dem Propst-Bechte-Platz wurden zu groß für die Unternehmung von Tina Hofmann. Nun kommt sie mit dem Verkauf an zentralerer Stelle unter und röstet nicht mehr in der Herzogstadt.

Am Propst-Bechte-Platz, genauer gesagt am Anfang der Aachener Straße, tut sich was: Tina Hofmann und ihre Kaffeerösterei „Beans and friends“ ziehen aus dem großen Ladenlokal mit der Fensterfront aus und kommen in kleineren Räumen am Jülicher Marktplatz unter. In der Kleinen Rurstraße 3, also an der Südseite des Marktes, zwischen der Pizzeria Caruso und dem Brockwerk, wird der Kaffee aus eigener Herstellung dann verkauft. Rösten und Seminare geben wird Hofmann fortan im Selfkant, in der Alten Molkerei im Ortsteil Heilder.

Noch vor zwei Wochen sahen Hofmanns Umzugspläne aber anders aus. Der ursprüngliche Plan war ein gemeinsamer mit Bäckermeister Felix Abschlag. Auf dessen Gelände im Brainergy-Park hätte die 53-Jährige gern einen Verkaufscontainer – in der Optik angepasst an Abschlags Neubau – errichtet. Brötchen und Kaffee, der Brotsommelier und die Kaffeesommelière an einer Adresse – das schien beiden Unternehmern eine gelungene Kombination. Der Container war schon bestellt, vieles in den alten Verkaufsräumen umzugsbereit verpackt, aber von der Brainergy-Park GmbH kam eine Absage, weil die Bedingungen für eine Ansiedlung nicht erfüllt wurden.

Ein Plan B musste her und war schnell gefunden. Mithilfe des Citymanagements hat Tina Hofmann einige leerstehende Innenstadtimmobilien in Betracht gezogen, viele kamen aber aufgrund ihrer Größe nicht in Frage. Fündig wurde sie am Markt, konnte den 20 Quadratmeter großen Verkaufsraum schnell beziehen und wird dort am Donnerstag, 27. Juli, die Türen öffnen.

„Ich habe gezielt etwas Kleineres gesucht, um Verkauf und Rösterei örtlich zu trennen“, sagt Hofmann und erzählt, wie ihr die Räume in den letzten Jahren zu groß wurden. 13 Jahre ist sie mit ihrem Unternehmen schon in der Herzogstadt, hatte zunächst klein angefangen, aber am Propst-Bechte-Platz nicht nur geröstet, sondern auch gastronomische Angebote gehabt. Die Gastro sei bei den Kundinnen und Kunden sehr gut angekommen, habe allerdings das eigentliche Vorhaben – die Rösterei – überdeckt, schildert sie ihre Erfahrungen. Deshalb hat sich Hofmann entschlossen, die Gastro nach der Pandemie nicht wieder zu reaktivieren. „Das hat mir und der Rösterei gutgetan und einen Aufschwung gegeben.“

Nur fürs Rösten und Verkaufen war die Lokalität dann aber zu groß. Knapp zwei Jahre hat Hofmann nach jemandem gesucht, der die Räume mit ihr teilen möchte, sodass es für die Kundinnen und Kunden wieder Gastronomie gegeben hätte, Hofmann sich aber weiter auf ihren Kaffee hätte konzentrieren können. Das hat sich zwar nicht ergeben, Interessenten, die die Räume gänzlich übernehmen wollten, fanden sich aber schon.

Rösten wird Hofmann künftige nicht mehr in Jülich, sondern im Selfkant, in der Alten Molkerei im Ortsteil Heilder. Foto: Anne Schröer