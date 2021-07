Aktuelle Situation in Jülich : Lage im Brückenkopf-Park ist „katastrophal“

Das Gehege der Wildschweine hat sich in ein überdimensioniertes Außenschwimmbecken entwickelt. Um das etwa fußballfeldgroße Gelände abzupumpen reichen die Geräte der Feuerwehr nicht aus. Eine örtliche Firma hilft mit größeren Pumpen. Foto: Anne Schröer

Jülich Westlich der Rur hat das Hochwasser am Stadionweg einiges in Mitleidenschaft gezogen: das Freibad, das Karl-Knipprath-Stadion, die Tennisplätze und nicht zuletzt den Brückenkopfpark.

„Kein Mensch und kein Tier sind zu Schaden gekommen. Das ist für uns das Allerwichtigste“, resümiert Hans-Josef Bülles vom Jülicher Brückenkopf-Park. Die Lage sei aber katastrophal, sagt er unumwunden. Aufgrund des Hochwassers haben 80 Prozent des Parks unter Wasser gestanden. Eine durchgängige Wasserfläche gab es vom Kletterfelsen bis einschließlich zum Parkplatz. Teilweise stand das Wasser bis zu 1,20 Meter hoch. Das kleine Fußballfeld nahe dem Eingang ist in Gänze kaputt, das Inventar des Kassenhäuschens hat einiges abbekommen, die Gastronomie stand 80 Zentimeter hoch im Wasser.

Alle verfügbaren Kräfte sind nun im Einsatz, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Die 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zunächst alles dafür gegeben, dass am Montag die Ferienspiele wie geplant starten konnten. An eine Öffnung des Brückenkopf-Parks sei vor dem Wochenende nicht zu denken, sagt Bülles.

Deutlich sind die Spuren des Hochwassers am Bouleplatz sichtbar, der noch einem von verschlammten Wegen umgebenen Teich gleicht. Neben Bänken hat es auch die großen Schachfiguren weggespült, die teils bis zu 180 Meter weiter wiedergefunden wurden. Die tiefste und damit am schlimmsten betroffene Stelle im Park ist aber das Wildschweingehege. Damit die Tiere ihrem Fluchtinstinkt folgen und sich in Sicherheit bringen konnten, wurde das Gehege geöffnet. „Wir wissen, wo im Park die Rotte ist. Dort füttern wir sie auch“, erklärt Bülles. Ansonsten seien wieder alle Tiere da, wo sie hingehören.

Der Bouleplatz steht unter Wasser, die Wege sind verschlammt. Die großen Schachfiguren wurden bis zu 180 weiter weggespült. Foto: Anne Schröer

Um die Senke beim Wildschweingehege trockenzulegen, hat die Feuerwehr nicht die nötigen Geräte. Eine örtliche Firma unterstützt aber mit einer starken Pumpe. Das etwa fußballfeldgroße Gebiet annähernd in seinen Normalzustand zurückzuversetzen sei nun die schwierigste Aufgabe, sagt der Park-Prokurist.

Nebenan im Jufa-Hotel konnte die Feuerwehr aber mit ihren Pumpen helfen. Die Halle stand in Gänze unter Wasser, der Boden wird wohl ersetzt werden müssen. Mit Blick auf das matschige bis nasse Außengelände sagt Hans-Josef Bülles: „Wir bräuchten jetzt 24 Grad, leichten Wind und Sonne für 14 Tage, damit alles gut trocknet.“

Im Jufa pumpte die Feuerwehr am Montag das Wasser ab. Foto: Anne Schröer

Einige hundert Meter weiter, im Karl-Knipprath-Stadion, beherrscht Schlamm das Bild. Manche Tore und Bänke haben die Fluten weggeschwemmt, das Wasser stand so hoch, dass gerade noch das obere Ende der Banden sichtbar war. Der Schlamm lässt vermuten, dass auf den beiden Ascheplätzen und auf den Laufbahnen die Oberfläche abgetragen und erneuert werden muss. Die Umkleiden sind zumindest wieder trocken und vom gröbsten Schlamm befreit. „Erst mal sind wir froh, dass es nur so wenig ist“, hört man da.

Die Laufbahn im Karl-Knipprath-Station ist – genau wie die Ascheplätze – komplett verschlammt. Foto: Anne Schröer

Von „Glück im Unglück“ sprechen auch die Nachbarn vom Tennisverein Blauweiß Jülich angesichts ihres Sachschadens. Die erst überfluteten und dann verschlammten Plätze machen den Helfern viel Arbeit. Damit konnten sie aber schon am Samstag starten, die Kollegen vom Tennisclub Rot Weiß Jülich liegen mit ihrer größeren Anlage etwas tiefer und konnten erst Sonntag loslegen. „Wir haben schwer einen mitgekriegt“, bringt es Volker Achenbach auf den Punkt. Einen Meter hoch stand das Wasser auf den Plätzen, in der Halle muss der komplette Teppichboden ersetzt werden, im Keller des Clubhauses steht immer noch Wasser.

Das hat aber geringere Priorität, zunächst stehen die Plätze im Fokus. Die Tennisspieler mussten warten, bis das Wasser abgelaufen ist, dann aber den Schlamm zügig loswerden, bevor er zu einer betonharten Masser austrocknet. Von 13 Plätzen waren am Dienstag acht vom Schlamm befreit, ein Platz ist nicht zu retten. Dort gibt es 1,5 Meter tiefe Löcher auf einer Fläche von bis zu dreimal vier Metern. Achenbach spricht von Kratern, berichtet aber auch, dass manche Vereinsmitglieder schon Pläne für die Neugestaltung der Fläche haben: Die Älteren hätten sich schon längst eine Boulebahn gewünscht, berichtet er schmunzelnd.

Die Asche der Tennisplätze hat sich teils am Ufer der Rur abgelagert. Foto: Anne Schröer

Regelrecht zum Strahlen bringt ihn das Engagement der Helfer. Bis zu 80 Leute haben in den letzten Tagen mitangepackt, darunter auch die Fußballer vom FC Krauthausen, die kurzerhand ihr Training in die Tennishalle verlegt haben und dort den zerstörten Teppich vom Boden rissen. Beim Abkratzen der Plätze war die Stadtgarde Jülich tatkräftig dabei. Unterstützung wird auch am Wochenende gebraucht, dann wird bereits die neue Asche geliefert, die anschließen verteilt, gewässert und gewalzt werden muss, damit sich der Verein schnellstmöglich wieder seinem Alltagsgeschäft widmen kann, in dem gerade die Jugendarbeit eine bedeutende Rolle spielt.