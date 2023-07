Kritik der Grünen : Heizung kaputt? Stadt Jülich kauft schnell noch neue Gasheizung.

Neue OP-Säle und Notaufnahme? : Krankenhaus Jülich will sich auch baulich neu aufstellen Nicht mal zehn Tage ist es her, dass nach dem Insolvenzverfahren der Trägerwechsel beim Jülicher Krankenhaus vollzogen ist. Jetzt will man möglichst zügig in die Infrastruktur investieren und plant die Erweiterung des Hauses.