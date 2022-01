Der prominenteste Leerstand in Jülich: In bester 1A-Lage hat die große Modehauskette ihre Filiale in Jülich geschlossen. Seitdem gibt es nur viele Gerüchte, wer die Fläche künftig nutzen könnte. Aber: Insgesamt ist die Zahl der Leerstände in Jülich seit 2017 deutlich zurückgegangen. Foto: Burkhard Giesen