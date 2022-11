Notbetrieb ab 2023 als Ziel : Gutachten fehlt, repariert wird im Jülicher Freibad trotzdem

Jülich Das von der Flut im Sommer 2021 stark beschädigte Jülicher Freibad soll 2023 im Notbetrieb wieder öffnen. Erste Reparaturarbeiten laufen jetzt an.

Im Sommer 2021 hatte das Hochwasser weite Teile des an der Rur gelegenen Freibades beschädigt. Alle Pumpen und Motoren standen unter Wasser und sind unbrauchbar geworden, das Blockheizkraftwerk muss repariert werden, die Stromversorgung wurde zerstört. Allein für die technischen Schäden rechnet man mit Kosten in Höhe von 200.000 Euro. Notwendig wird zudem eine Sanierung der Gebäude. Dabei geht es nicht nur um Schimmelbildung. Im Beckenbereich platzen Fliesen ab, bei den Sprungtürmen liegen Armierungen offen, die Umgänge um die Becken sind in Teilen abgesackt. Was es so kompliziert macht: Bei der Technik können Schäden teilweise erst dann festgestellt werden, wenn das Freibad wieder in Betrieb genommen wird und auch bei den Bodenverwerfungen ist nicht ganz klar, mit welchem Ausmaß an verborgenen Schäden gerechnet werden muss.