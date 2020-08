Kostenpflichtiger Inhalt: Noch vor Schulstart : Grundschullehrer in Welldorf in Quarantäne

Jülich Noch vor dem Start des neuen Schuljahres am Mittwoch gibt es den ersten Corona-Fall an einer Jülicher Schule. Als Vorsichtsmaßnahme wurden mehrere Lehrer in Quarantäne geschickt.