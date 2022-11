Am Aachener Tor : Bewohner bei Kellerbrand in Jülich evakuiert

Bewohner bei Kellerbrand in Jülich evakuiert

Am Aachener Tor

Update Jülich Ein Kellerbrand hat am Donnerstagvormittag in Jülich einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Sieben Personen mussten evakuiert werden.

Am Donnerstagvormittag hat in der Aachener Straße in Jülich ein Keller gebrannt. Sieben Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes zu Hause, einige Personen mussten von der Feuerwehr über eine Drehleiter evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Rauch stieg auch noch aus den Fenstern der oberen Etage ins Freie.