Noch zwei Monate bis zur Ernte : Große Blätter, aber kleiner Rübenkörper

Die Blätter der Zuckerrübe sind in diesem Jahr doppelt so groß wie üblich. Foto: Anne Schröer

Kreis Düren Bevor es – voraussichtlich Ende September – für die Zuckerrüben der Region zur Fabrik von Pfeifer & Langen nach Jülich geht, müssen sie noch gut zulegen. Dafür ist die Mitarbeit von Petrus gefragt.

Der Zuckerrübe im Rheinland geht es wie allen, die mit dem aktuellen Sommerwetter unzufrieden sind: Besser wären 10 Grad mehr und weniger Wolken. Dabei könnte der Laie mit Blick auf die üppig grünen Rübenäcker zu dem Schluss kommen, dass die Pflanzen prächtig gedeihen und eine reiche Ernte versprechen. Ersteres stimmt jedoch nur oberhalb der Erde, zweiteres steht noch in den Sternen.

Heinz Leipertz, beim Zuckerhersteller Pfeifer & Langen für die Landwirtschaft in der Region Rheinland zuständig, bescheinigt der Feldfrucht einen schwachen Start, hofft aber mit Blick auf die zwei Monate, die bis zum voraussichtlichen Kampagnenstart Ende September noch vergehen, auf ein Happy End, was das Wachstum angeht.

Das Alleinstellungsmerkmal des Jahres 2023 sind für ihn Nässe und Kälte. Der Regen im Frühjahr hatte dafür gesorgt, dass etwa die Hälfte der Rüben um Ostern gesät werden konnte, der andere Teil jedoch erst im Mai. „Die letzte Rübe wurde im Rheinland am 22. Mai gesät. Das ist spät“, kommentiert Leipertz und spricht bezogen auf die Saat von einem „klassischen Fehlstart“.

Trotz der großen Blätter gelingt es der Zuckerrübe im Moment nicht, genug Sonnenstrahlen einzufangen, um im Rübenkörper unter der Erde Zucker herzustellen. Foto: Anne Schröer

Entsprechend verzögert ist auch die Entwicklung der Rüben. Das zeigt der Vergleich zum Vorjahr: Am 5. Juni 2022 waren die Reihen auf den Äckern zu 80 Prozent „zu“, wie Leipertz sagt. Das bedeutet, dass die Rüben so gewachsen sind, dass ihre Blätter die Lücken zwischen den angepflanzten Reihen schließen. Diese 80-Prozent-Marke war in diesem Jahr erst am 24. Juni erreicht. „Die Entwicklung ist zwei bis drei Wochen hinter dem normalen Wachstum zurück“, erklärt Leipertz und zieht den Vergleich zum privaten Rasen: „Wenn Sie nur alle zwei Wochen mähen müssen, statt jeder Woche, merken Sie, dass die Vegetation langsam ist.“

In anderen Jahren sehnte sich Leipertz nach Wasser, dem sonst „wachstumslimitierenden Faktor“. In diesem Jahr gibt es ausreichend Wasser, stellenweise sogar zu viel. Speziell in der Köln-Aachener-Bucht habe es überproportionale Sommerniederschläge gegeben, sagt er. „Die Rübe ist keine Reispflanze, sondern stammt aus dem Mittelmeerraum. Die kann gut ab, wenn es heiß oder trocken ist, aber mag nicht mit den Füßen im Wasser stehen“, bringt es Leipertz auf den Punkt.

Der viele Niederschlag sorgt nun dafür, dass die Rüben große Blätter bilden, um damit möglichst viel Sonnenlicht abzubekommen, das sie für die Fotosynthese benötigen. Der Blattapparat sei also wegen des mangelnden Sonnenscheins in diesem Jahr überdimensioniert, sagt Leipertz. Angesichts der Pflanzen, die ihm mit großen Blättern weit das Bein hinaufragen, spricht er schmunzelnd von „BBZA“ – „Blatt bis zum Arsch“.

Dass der Blattapparat doppelt so groß ist wie in anderen Jahren, sorgt aber nicht für doppelt so viel Zucker. Leipertz: „Alle Energie, die ins Blatt geht, steht für den Rübenkörper, den wir ernten wollen, nicht zur Verfügung.“