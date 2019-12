Kostenpflichtiger Inhalt: Gasexplosion in Siersdorf : Nicht alle Antworten sind beruhigend

Ende Januar in Siersdorf: Eine havarierte Gasleitung hat eine Explosion verursacht, die ein tiefes Loch in die Straße gerissen und Trümmerteile durch die Gegend geschleudert hat. Foto: Yvonne Charl

Aldenhoven Ende 2019 in Siersdorf: Eine Gasleitung explodiert, in der Straße tut sich ein Krater auf. Boris Cudina, Betriebs-Ingenieur und Verfahrenstechniker, hat seit dem viele Fragen gestellt und auch Antworten erhalten, die ihn teilweise stutzig machen. Immerhin ist bis heute noch nicht geklärt, was denn die genaue Ursache für die nächtliche Explosion war.