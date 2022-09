In Jülich und Düren : Fürs Klima streiken und Parkflächen besetzen

Für Klimagerechtigkeit: In Jülich versammelten sich am Freitag Umweltschutzgruppen und Klimaorganisationen. Foto: MHA/Kristina Toussaint

Jülich/Düren Knapp 100 Menschen sind am Freitag in Jülich zu einer von Fridays for Future einberufenen Klima-Demo gekommen. In Düren hingegen fanden sich einige ein, um Parkflächen zu besetzen.