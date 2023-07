Astrid Lambrecht wird neue Vorstandsvorsitzende : Sie leitet künftig die Geschicke des Forschungszentrums

Jülich Führungswechsel im Forschungszentrum: Zum Monatsende endet die Amtszeit von Wolfgang Marquardt als Vorsitzender des Vorstands. Seine Nachfolge übernimmt Astrid Lambrecht.

Vor ihrer Beschäftigung in Jülich arbeitete Lambrecht 25 Jahre lang in Frankreich, am Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung für Physik in Paris. Die 56-Jährige ist mit einem Franzosen verheiratet und Mutter von vier Kindern. Geboren wurde sie in Mülheim, studiert hat sie in Essen, promoviert in Paris. Nun lebt sie vorwiegend in Jülich.