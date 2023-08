Klage gegen früheren Aufsichtsrat : Woge Jülich streitet vor Gericht um Prämien-Rückzahlung

Der Prozess gegen die früheren Aufsichtsratsmitglieder der Jülicher Wohnungsbaugenossenschaft findet vor der Handelskammer des Landgerichtes Aachen statt. Foto: dpa/Marius Becker

Jülich/Aachen Hat der frühere Aufsichtsrat der Jülicher Wohnungsbaugenossenschaft sich selbst unberechtigt hohe Prämien genehmigt? Und kann er dafür vor Gericht in Haftung genommen werden?

Für die früheren Aufsichtsratsmitglieder der Jülicher Wohnungsbaugenossenschaft (Woge) scheint es unangenehm zu werden. „Das Gericht hat am Freitag erkennen lassen, dass Erfolgsaussichten der Kläger gegeben sein könnten“, formuliert es der Sprecher des Landgerichtes Aachen, Richter Florian Knop, vorsichtig. Verhandelt wird der Fall Woge gegen den alten Aufsichtsrat der Genossenschaft vor der Kammer für Handelssachen am Landgericht.

„Die Kläger haben Forderungen in Höhe von 250.000 Euro gegen vier Personen geltend gemacht“, erklärt Knop. Das deckt sich mit dem, was unsere Zeitung bereits im November 2022 berichtet hatte. Auslöser für die Forderung war ursprünglich der Prüfbericht des Genossenschaftlichen Prüfverbandes, der die Geschäftsberichte der Woge genauer unter die Lupe genommen und im Herbst 2021 ein Defizit in Höhe von 2,8 Millionen Euro bei der Woge und dem Tochterunternehmen Rurbau aufgedeckt hatte.

Die Verantwortung dafür hatten die Prüfer sowohl dem früheren Geschäftsführer wie auch dem früheren Aufsichtsrat der Woge zugesprochen. So hatten die Prüfer gerade mit Blick auf den Aufsichtsrat von „erheblichen Sorgfaltspflichtverletzungen“ gesprochen und ihm vorgeworfen, „seinen Kontroll- und Aufsichtsaufgaben nicht nachgekommen“ zu sein. Genau um diese Fragen geht es jetzt auch bei dem Verfahren vor dem Landgericht.

Laut Knop machen die Kläger in zwei Punkten Forderungen geltend. So soll der Aufsichtsrat „Zahlungen an einen Dritten genehmigt haben, für die es nach Ansicht der Kläger vertraglich keine Rechtsgrundlage gegeben habe“. Gemeint sein dürften damit Zahlungen an den früheren Geschäftsführer. Die Prüfer der Woge hatten im November 2021 unter anderem davon gesprochen, dass die Vorstandsvergütungen innerhalb kurzer Zeit deutlich angestiegen seien. Ein weiterer Vorwurf: Der Aufsichtsrat habe sich selbst Prämien in nicht unerheblichem Maße genehmigt.

Wenn die zuständigen Richter jetzt andeuten, dass „Erfolgsaussichten der Kläger gegeben sein könnten“, dann muss das nicht automatisch bedeuten, dass die Woge in vollem Umfang Recht bekommen wird. „Die Beklagtenseite hat nach der Verhandlung noch mal die Gelegenheit, sich zu den Vorwürfen zu äußern“, sagt Florian Knop, bevor es dann zu einem Verkündungstermin kommen wird. Was bei diesem Termin geschehen wird, ist noch unklar und von der Stellungnahme abhängig. Denkbar sei sowohl ein Urteil wie auch ein weiterer Verhandlungstermin oder gar eine Beweisaufnahme. Auch eine außergerichtliche Einigung ist nicht ganz ausgeschlossen.

„Ein Gericht ist immer verpflichtet zu prüfen, ob eine gütliche Einigung möglich ist“, sagt Knop, auch wenn das in diesem besonderen Fall nicht ganz einfach ist. Denn sollte es tatsächlich zu einer Verurteilung kommen, müssen nicht die ehemaligen Aufsichtsratsmitglieder für den Schaden aufkommen – in der Haftung wäre dann eine Versicherung, die aber nicht mit am Tisch sitzt. Die könnte das Geld aber von den Aufsichtsratsmitgliedern zurückfordern. Spätestens dann könnte es auch um die Frage gehen, wer genau im Aufsichtsrat welche Verantwortung getragen hat. Das spielt nämlich aktuell keine Rolle, weil das Gremium gesamtschuldnerisch in der Haftung ist.