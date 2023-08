Mit 1,8 Promille unterwegs : Frau sorgt für hohen Schaden bei Alkoholfahrt durch Jülich

Jülich Eine 27-Jährige fährt mit 1,8 Promille durch Jülich und stößt mit zwei parkenden Autos zusammen. Insgesamt verursacht sie einen Schaden in Höhe von 18.000 Euro.

Bei einer Alkoholfahrt durch Jülich hat eine Autofahrerin einen Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro verursacht.

Die 27-Jährige war laut Polizei gegen 1.30 Uhr mit ihrem Auto zunächst auf der Straße An der Lünette in Richtung der Straße An der Vogelstange unterwegs gewesen. Dort kollidierte sie den Angaben nach mit einem geparkten Wagen. Nach ersten Einschätzungen der Polizei brach dabei die Achse ihres Autos.