Vorbereitungen für Kinofilm : Jülichs Historie kommt auf die Leinwand

„Gerne im Dialog“: Claudia Tonic-Cober (rechts im Bild) führt das Filmteam durch Jülich. Foto: Silvia Jagodzinska

Jülich Die Vorbereitungen für den Kinofilm „Die letzte Hexe“, der im alten Jülich spielt, laufen auf Hochtouren.

„Es fühlt sich im Kopf so an, als sei der Film bereits fertig. Wir müssen nur noch die Puzzleteile zusammensetzen“. René Blanche aus Aldenhoven, Charakterdarsteller und Leiter der Aachener Schauspielschule, schwärmt von „seinem Herzensprojekt“. Der entstehende Kinofilm mit dem Titel „Die letzte Hexe“, in dem berühmte Personen Jülichs Protagonisten sind, wird an geschichtsträchtigen Orten der einstigen Herzogstadt gedreht.

Vor seinem großen Durchbruch steht Blanche mit einer der Hauptrollen im opulenten Historienkrimi „Austern für den Grafen“, der 2022 nach dem Buch von Thomas Hemp mit renommierten Schauspielern in der barocken Residenzstadt Weilburg gedreht wird.

Gemeinsam mit der Jülicher Dezernentin Doris Vogel überlegte er: „Was Weilburg kann, kann Jülich schon lange“. Sofort gelang es dem Schauspieler, das hessische Produzentenehepaar Sabine und Ralph Gorenflo auch für die Produktion in Jülich zu gewinnen. Die Gorenflos, die „aus einem Pool von ganz bekannten Schauspielern aus der Vergangenheit schöpfen“, fühlen sich „unglaublich geehrt“. Ralph Gorenflo hatte gleich das Gefühl, „das wird was mit uns“. Auf Anhieb klappte auch die Zusammenarbeit zwischen Blanche und Produktionsleiterin Sabine Gorenflo „ganz toll, sonst säßen wir nicht hier“. Doris Vogel frohlockte: „Jetzt spielt Jülich auf allen großen Bühnen“.

Auf der Suche nach Drehorten in Jülich: Links im Bild das hessische Produzentenehepaar Ralph und Sabine Gorenflo. Links neben der „blauen Dame“ ist der Aachener Stylist Jacques Sarya zu sehen, es folgen der Aachener Künstler Carlos Cruz Bodensiek, „Make-up-Artist“ Malu Wilz und Charakterschauspieler René Blanche. Foto: Silvia Jagodzinska

Mit dem Aachener Künstler Carlos Cruz Bodensiek, Herrenausstatter Jacques Sarya, ebenfalls aus der Kaiserstadt, der in die Rolle des Stylisten schlüpft, und „Make-up-Artist“ Malu Wilz, Leiterin der Aachener Schminkschule, nahmen die Filmbeteiligten auf der Suche nach Drehorten an einer Stadtführung mit der engagierten Gästeführerin Claudia Tonic-Cober teil.

Startpunkt war der Hexenturm. Hier wurde Grete Bogen als Namensgeberin des Films „Die letzte Hexe“ als einzige unter den im Jülicher Hexenturm Gefangenen und Gefolterten 1606 tot geprügelt, und zwar von Jülicher Bürgern. „Grete Bogen soll ein Kind mit Kräutern gepflegt haben, für dessen Tod sie dann verantwortlich gemacht wurde“, wusste Tonic-Cober zu berichten.

Blanche hatte seinerseits „viele Stunden“ mit dem Jülicher Historiker Guido von Büren zusammengesessen und ergänzte den Bericht der Stadtführerin um einen vermeintlichen „Schadenszauber“ Grete Bogens am örtlichen Schneider, in dessen Folge „der Vertrag mit dem Teufel mit Stockschlägen ausgetrieben“ werden sollte.

Instinktiv schlüpfte Blanche kurz in seine zukünftige Filmrolle als Hauptprotagonist Dr. Johann Weyer (1515-1588), Leibarzt des Herzogs Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg, der den Hexenglauben bekämpfte, und zitierte ihn: „Das kann gar nicht sein, weil der Teufel juristisch betrachtet kein valider Vertragspartner ist“. Bei diesem Zitat fiel erneut ins Auge, wie geschaffen René Blanche mit seiner Sprechart und Betonung für Historienfilme ist. Das hatte ihm auch sein amerikanischer Mentor Jeffrey Gratton vom renommierten „Actor‘s Studio New York“ mit der Bemerkung bescheinigt: „You are born for period movies“. In seiner bislang letzten historischen Rolle in Jülich spielte Blanche im Übrigen den „Messer Nicia“ aus Machiavellis „Mandragola“ im Schlosskeller der Zitadelle.

Auf Anfrage unterstrich Ralph Gorenflo das „Spannungsfeld zwischen den Zeitzonen Vergangenheit und Gegenwart im Historienfilm“ und betonte: „Es werden kaum Historienfilme gedreht in Deutschland“. Wie in Weilburg, wo „die ganze Stadt im Filmfieber ist“, werden in Jülich Statisten und Komparsen gesucht, und das nicht nur, um die Bevölkerung mitzunehmen. Ralph Gorenflo erklärt: „Wir brauchen deswegen so viele Statisten und Komparsen, weil ja niemand einfach so am Drehort herumlaufen darf“.