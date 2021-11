Zimmerbrand : Feuerwehr rettet mehrere Bewohner aus Wohnhaus

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften und Fahrzeugen vor Ort. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Jülich Großeinsatz in Jülichs Stadtmitte: In einem Wohnhaus bricht ein Feuer aus, die Feuerwehr rückt mit zahlreichen Kräften an und rettet mehrere Bewohner.

Ein Brand in einem Wohnhaus in Jülich hat in der Nacht zu Freitag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Wie die Feuerwehr berichtete, waren die Kräfte gegen 4 Uhr in die Turmstraße ausgerückt. Vor Ort konnte das Feuer demnach schnell im Keller des Mehrfamilienhauses ausfindig gemacht werden.

Daraufhin sei ein umfangreicher Löschangriff eingeleitet und zehn Bewohnerinnen und Bewohner gerettet worden. Diese seien anschließend vom hinzugerufenen Rettungsdienst untersucht worden.

„Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und die Einsatzstelle nach Abschluss der Löscharbeiten an die Polizei übergeben werden“, heißt es in der Mitteilung. Bei dem Einsatz wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, die Bewohnerinnen und Bewohner erlitten keine Verletzungen.

