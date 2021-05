Brand an der Aachener Landstraße : Feuer in einem ehemaligen Bordell in Jülich

In diesem leerstehenden Gebäude brannten am frühen Montagmorgen Möbelstücke. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Jülich In den frühen Morgenstunden des Pfingstmontag hat es in Jülich an der Aachener Landstraße in einem leerstehenden Gebäude gebrannt. Es könnte sich um Brandstiftung handeln. Die Kriminalpolizei ermittelt.