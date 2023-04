Freiflächenphotovoltaik auf besten Ackerböden : Essen oder Energie? Solaranlagen auf 30 Hektar geplant.

Auf einer Fläche von 30 Hektar bei Broich soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen, die Strom für 8000 Vier-Personen-Haushalte im Jahr produzieren könnte. Für eine landwirtschaftliche Nutzung stünden die Flächen dann nicht mehr zur Verfügung. Foto: Abo Wind AG

Jülich 33 Millionen Kilowattstunden Strom soll eine Freiflächenphotovoltaikanlage produzieren, die auf einem 30 Hektar großen Areal in Autobahnnähe bei Broich entstehen könnte. An der Planung mitten in der Jülicher Börde gibt es aber auch Kritik.

Vorgestellt wurde die Planung der Firma Abo Wind AG aus Dortmund bereits Mitte März in einer Versammlung für die Eigentümer der ausgeguckten Flächen. Die Planung sei sehr positiv aufgenommen worden, sagt Nikolas Baier als Projektverantwortlicher. 8000 Vier-Personen-Haushalte könnten mit der Strommenge im Jahr versorgt werden, die im Jülicher Ortsteil Broich einmal produziert werden und ins Netz eingespeist werden soll.

Dass die Fläche für diese Nutzung bestens geeignet sei, habe eine Standortanalyse ergeben. „Aufgrund der Vorbelastung durch die Autobahn, den bestehenden Windpark sowie die Erweiterung des Windparks“ weise das Areal „sehr gute Faktoren auf, an der Stelle eine Freiflächen-PV-Anlage in Jülich zu errichten“, sagt Baier.

Bis zur Stromproduktion ist es allerdings noch ein weiter Weg. So muss die Firma nicht nur die Eigentümer überzeugen, die Flächen zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Stadt muss in diesem Fall das entsprechende Planungsrecht schaffen und einen Bebauungsplan erstellen.

Dazu hat es bereits erste Vorgespräche zwischen der Abo Wind AG und der Stadt gegeben. Baier: „Die Flächen werden noch in diesem Jahr durch uns artenschutzrechtlich kartiert, so dass die Erkenntnisse Ende 2023/Anfang 2024 in ein Bauleitplanverfahren einfließen können. Bei gutem Verlauf kann die Ausweisung Mitte/Ende 2024 erfolgen und ein Bau der Photovoltaikanlage etwa Anfang 2025.“

Dass sich die Abo Wind AG dem Bauleitplanverfahren stellt, hat auch mit der Lage des Grundstücks zu tun. Nach einer neuen gesetzlichen Regelung hat die Bundesregierung festgelegt, die Photovoltaik bundesweit auszubauen und zu privilegieren, so dass beispielsweise entlang von Autobahnen Freiflächenanlagen auch ohne Bauleitplanung umgesetzt werden können – in einem Abstand von bis zu 200 Metern. Die Broicher Fläche ist 500 Meter von der Autobahn entfernt. „Wir wollen eine möglichst vollständige Ausschöpfung des Potenzials bis zu 500 Metern“, sagt Baier, deswegen nehme man auch in Kauf, „im Zusammenspiel mit der Stadt Jülich“ das Projekt in einem Bauleitplanverfahren zu erörtern.

Kritik an der neuen gesetzlichen Regelung, die solche Vorhaben entlang von Verkehrswegen in einem Abstand von 200 Metern auch ohne Bauleitplanung und entsprechende Genehmigungen zulässt, kommt unter anderem aus der Politik. Heinz Frey, Fraktionsvorsitzender der UWG-Jül, meldet vor allem deshalb Bedenken an, weil das Gesetz nicht bei der Qualität der Böden unterscheidet. „Gerade in unserer Region kann es doch nicht richtig sein, wertvolle, ja beste Ackerböden großflächig mit Solarpaneelen zu überdecken“, sagt Frey, der argumentiert, dass man die Böden in der Jülicher Börde besser für die Lebensmittelproduktion nutzen könne, während in anderen Regionen auch breitere Solarkorridore links und rechts entlang von Autobahnen und Bahnstrecken Sinn ergeben könnten. Frey: „Wir gefährden die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe und der weiterverarbeitenden Industrie. Die regionale Wertschöpfung und Versorgung muss gestärkt werden. Natürlich auch bei der Energieversorgung – aber zuallererst bei der Lebensmittelversorgung.“

Frey befürchtet vor allem noch eine andere Entwicklung: Investoren solcher Projekte könnten die Pachtpreise in die Höhe treiben, um entsprechende Flächen zu akquirieren. Das könnte dazu führen, dass immer mehr Flächen in der Jülicher Börde aus der Lebensmittelproduktion herausgenommen werden.

Eine Sorge, die auch Landwirt Heinz Leipertz aus Broich teilt. Leipertz, bei der Jülicher Zuckerfabrik für den Bereich Landwirtschaft in der Region Rheinland zuständig, fordert mit Blick auf das neue EEG-Gesetz ein Umdenken: „In NRW gibt es viele Autobahnen. Wir können nicht von der Eifel bis Appeldorn an jeder Seite einer Autobahn Ackerflächen aus der Produktion herausnehmen. Beste Ackerböden sollte man nicht überplanen.“ Seine Sorge: Auch für den Rübenanbau könnten künftig wichtige Flächen entfallen, zumal die Flächenverluste in der Landwirtschaft durch neue Wohn- und Gewerbegebiete und Infrastruktur wie Straßen jetzt schon immens seien. „Essen oder Energie?“, bringt Leipertz die Kernfrage auf den Punkt.

Dabei gibt es gerade in Jülich Ideen, beides miteinander zu verbinden. Unter dem Stichwort Agri-Photovoltaik entwickelt Professor Ulrich Schurr vom Forschungszentrum Jülich nach Versuchsflächen in Alt-Morschenich aktuell gemeinsam mit RWE bei Jackerath entsprechende Flächen, wo etwa Ackerbau mit regionalen Feldfrüchten von der Rübe bis zum Getreide mit vertikalen Sonnenkollektoren und auf einer zweiten Fläche mit bodennahen Reihen aus Kollektoren kombiniert werden sollen. Durch die Doppelnutzung, so die Idee, könnten die Landwirte zusätzlich Erträge aus der Stromproduktion erzielen.