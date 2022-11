Im Kreis Düren : Erstklässler werden wieder flächendeckend untersucht

Mit sechs oder mit sieben? Im Kreis Düren stehen Einschulung und Schultüte im angelaufenen Schuljahr für knapp acht Prozent der Schulpflichtigen erst ein Jahr später an. Foto: dpa/Robert Michael

Kreis Düren Während der Pandemie war es auch im Kreis Düren nicht möglich, sämtliche potenzielle I-Dötzchen umfassend zu untersuchen.

Alle Kinder, die im Kreis Düren nach den Sommerferien schulpflichtig geworden sind, konnten im Rahmen der Schuleingangsuntersuchungen vom Gesundheitsamt untersucht werden. Das meldet der Kreis auf Nachfrage unserer Zeitung. In den beiden vorausgegangenen Jahrgängen waren die Untersuchungen aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt gewesen, weil Ärztinnen und Ärzte verstärkt im Infektionsschutz eingesetzt waren.

Nach Auskunft des Kreises war vor dem Start dieser Einschränkungen im Februar 2020 bereits ein „guter Teil“ des Einschulungsjahrgangs 2020/21 untersucht worden. Für die Beurteilung des Jahrgangs 2021/22 wurden demnach ab Herbst 2020 zwei Fachkräfte des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes vom Einsatz im Infektionsschutz befreit. So habe aus diesem Jahrgang ebenfalls ein „wesentlicher Teil“ der Kinder untersucht werden können.

„Bei der Planung und Terminierung der Schuleingangsuntersuchungen werden in der Regel die Kinder zuerst eingeladen, über die Hinweise auf einen möglichen besonderen Förderbedarf bekannt wurden“, heißt es von der Pressestelle des Kreises. Gerade diese Gruppe habe man daher trotz Einschränkungen gesehen. Ab September 2021 – also für die Einschulung in diesem Jahr – haben die Untersuchungen wieder planmäßig stattgefunden.